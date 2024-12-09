孫慧雪宣布結婚後現「脫粉潮」父母離異 嫲嫲湊大彌補母愛 (14:51)

孫慧雪日前到新城廣播接受譚玉瑛、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問，大談遇過的瘋狂粉絲；初出道便成為「宅男女神」的阿雪，自爆2016年宣布結婚後，即出現「脫粉潮」，她說：「結婚前我啲粉絲99%係男仔，一宣布結婚就好多人走，最深刻有位粉絲話好嬲我，佢話好傷心，喊咗成晚。」

阿雪透露早年在寓所附近工作完畢，於是選擇走路返家，赫然發現一名男子跟蹤自己，令她嚇破膽，她說：「我企喺到望住佢，等佢驚，佢再匿入去條柱入面，我就急步走，好彩都撇甩佢，不過我好多粉絲都好窩心，會成日關心我，好感受到佢哋嘅支持。」

婚後誕下兩名可愛兒子的阿雪，自嘲是師奶並已失去魅力，不過譚玉瑛大讚她，她說：「當初認識阿雪，覺得佢好靚﹑好主動同人傾偈，又成日笑，我最鍾意呢啲女仔；同埋我對佢印象特別深刻，因為佢同我講佢『M痛』，我心諗『M痛咪M痛囉，我都幫你唔到』，乜呢啲都會同人分享咩？」阿雪大笑回應：「我有分享症，乜都講晒畀人聽先舒服。」

阿雪童年時父母已分開，她從小由嫲嫲湊大，嫲孫感情深厚，她說：「嫲嫲𠵱家99歲，係好可愛嘅一個人，我媽咪喺我好細個已經離世，我同佢由細到大都冇乜相處，有人會用可憐眼光睇我，但我真係冇嘢，因為嫲嫲畀咗好足夠嘅愛畀我。」

（即時娛樂）