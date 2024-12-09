IT狗2.0｜Frankie否認因拍拖而脫粉 稱歌迷會重啟2個月 (17:30)

Lokman指有場戲講述他與珈其、小龍交代緊急事情，由於節奏要快，對白又長，拍完成身汗；Stanley（右圖）最難忘是第一天開工在戶外拍攝，突然下雨仍要繼續拍攝。（劉永銳攝）

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）、岑珈其、李靖筠、凌文龍（小龍）、梁仲恆和陳漢娜等，今天（9日）出席ViuTV劇集《IT狗2.0》拜神開鏡儀式。Lokman、Stanley和Frankie一起受訪，他們表示劇集已開拍了半個月，原班人馬演出外，還加入生力軍，多了很多條線。

問到是否加入感情線？Lokman指劇中有感情線：「人生不外乎工作和愛情，是有愛情線，但不是落在我們身上。」問到他們可什麼難忘場口？Lokman指有場戲講述他與珈其、小龍交代一件緊急事情，由於節奏要快，對白又長，拍完成身汗。Stanley最難忘是第一天開工在戶外拍攝，突然下雨仍要繼續拍攝；Frankie仍未拍到特別場口，他透露在拍攝前，重溫《IT狗》一遍，重拾劇中角色Never感覺。

Frankie因感情事形象受損，歌迷會管理員宣布集體請辭，但近日見他的歌迷會重新營運，Frankie在社交平上載粉絲應援湯包，Frankie表示歌迷會重啟2個多月。之前歌迷會已解散？他說：「之前歌迷會委員由出道至今陪伴我好久，他們也有人生歷程要經過，未必可以兼顧到歌迷會工作。（是否因你拍拖出現脫粉？）不關事，他們跟了我5、6年，多謝他們多年來的陪伴。」

李靖筠延續上季演隱世程式員，與小龍、陳湛文和余逸思較多對手戲，她說：「小龍是個搞笑又愛爆肚的人，與他演對手戲，最擔心是忍不到笑。」問她何時出新歌，她語帶無奈說：「未知，今年我一首歌都冇出，可能公司想我聚焦在演戲上，演戲和唱歌兩者我都喜歡。（向公司爭取出歌？）看之後可有機會，我儲了很多歌，但市道差要等資源分配，交由公司安排。」

（即時娛樂）