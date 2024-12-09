誤判｜甄子丹讚MC靚仔有火夠硬淨 許冠文面前認「𡃁仔」 (21:25)

MC在戲中有不少打戲展身手，子丹自認年紀大，戲裏戲外覺得需要讓機會後輩上位。（劇照）

《誤判》卡士強勁，包括憑影帝級的吳鎮宇、型男張智霖、人氣偶像張天賦，還有好戲之人鄭則士及林家熙等參與拍攝。（劇照）

甄子丹指自己在Michael（右上圖）面前，只算一個「𡃁仔」；同時他又讚MC外形靚仔、充滿陽光氣息、有火、夠硬淨。（鍾一虹攝/劇照）

由甄子丹監製、自導自演的電影《誤判》將於聖誕檔上映，子丹表示當初收到劇本時怕被指跟風，抄襲黃子華主演的《毒舌大狀》之嫌而推掉。後來《誤判》另一監製黃百鳴極力游說開拍，他就開出2大條件，先做好資料蒐集和徵詢法律意見，摸索嶄新拍攝角度，還要有選角權，締造他心中的「夢幻組合」。

《誤判》卡士強勁，包括許冠文、吳鎮宇、張智霖、張天賦（MC），好戲之人劉江、鄭則士、朱栢康、黄智雯等參與拍攝，還有汪明荃客串演出。

甄子丹表示找演員過程親力親為，也要出動黃百鳴穿針引線：「我一直恨與偶像許冠文（Michael）合作，加上看劇本時，已鎖定汪明荃（阿姐）飾演律政司司長最佳人選；又留意到張天賦（MC）外形靚仔、充滿陽光氣息、有火、夠硬淨，有我後生時的影子，適合接班演青年幹探，要邀請他們都有難度，多得黃百鳴幫手，他們肯答應合作，真是幸運。」

甄子丹指自己在Michael面前，只算一個「𡃁仔」，但身為導演要有宏觀角度做好件事，在溝通上會很直接：「有個鏡頭提議Michael哥，轉另一個演出方式，見到他打了一個突，好像覺得我Challenge他，事實我真是，但他都講『Yes，導演』，然後立即做到我想要的，多謝他配合。」

MC在戲中有不少打戲展身手，甄子丹自認年紀大，戲裏戲外覺得需要讓機會後輩上位，主動將自己部分打戲交給MC發揮，又說：「MC最初好驚拍打，我說幫他度招，會看住他，其實他很有武打天分、為人聰明，無需特別訓練都交到貨，他做得好好。」

馮皓揚跟甄子丹有場探監對戲，甄子丹稱不介意多NG，耐心引導對方做出突破，又談到將一場與吳鎮宇對談文戲，扭轉成「隻揪」武鬥，增加氣氛，他說：「我加插這場戲，鎮宇很用心研究怎樣做出效果，拍攝時大家的對白有點爆肚，很有火花。」

甄子丹指自己享受做幕後崗位，兼顧幕前演出主要是滿足觀眾愛看他拍動作片的需求，又透露搭建模擬地鐵車廂一場戲，花費最昂貴，在天台一鏡到底拍攝以一敵百場口，難度甚高，只用一晚完成。

不過拍攝高難度動作時，他因防護軟墊跌出來，不慎倒頭舂落地，頸部發出「咔」一聲，當刻以為頸骨斷裂，心情糾結，擔心生命有危險，也影響劇組停工損失，他說：「好彩電影公司有買保險，我可以暫停工作，凌晨4點入急症室檢查，發現是筋骨錯位發出響聲，好彩沒有斷骨，但加深了舊患問題。」

（即時娛樂）