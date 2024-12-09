張艾嘉為慈善落場跑6K 笑稱不夠周潤發跑得快 (18:30)

影后暨宣明會終身義工張艾嘉、唱作歌手馮允謙以及導演及編劇劉偉恒，昨天（8日）以活動大使身分，參加慈善跑，張艾嘉和馮允謙跑6K，劉偉恒與家人參與3公里賽事。

今年是首次在香港舉辦 「G6K」（Global 6K for Water）慈善跑。張艾嘉說：「G6K甚具意義，讓大眾感受弱勢孩子攀山越嶺取水的難處。我覺得用跑步來支持他們，是很有同理心的舉動。雖然我們不用拿着水桶跑，但亦可以明白走如此遠路取水的辛苦。」

提到她的跑友發哥（周潤發），張姐笑言速度不夠對方快：「最近比較忙，沒太多時間跑步，跑步的肌肉要經常操練，一旦跑少了，肌肉便會『睡着』，所以今天不知道能跑多遠，可能跑到途中不見了他們（馮允謙及劉偉恆）。但是不要緊，我們盡力跑就好。」

馮允謙希望藉是次活動，嘗試感受缺水社區孩童的生活：「今次跑好有意義，落後地方未必扭開水喉就有水飲，可能要行一段很遠距離，才有井去斟水，我們已經好幸運，要珍惜這件事，希望大家分享給多些人知道，籌多些款，可以幫助更多小朋友。」

馮允謙及劉偉恒亦趁機向張艾嘉請教，希望從她身上學到幾招。張艾嘉笑指自己要向年輕人學習，但認為做導演最重要捱得及忍得，她又寄語新導演多創造不同故事，讓觀眾欣賞更多題材的電影。

（即時娛樂）