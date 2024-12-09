杜汶澤稱老婆身體沒癌細胞 貼田蕊妮裸背照 讚疤痕美麗 (19:18)

杜汶澤讚田蕊妮裸背照，並稱太太身上疤痕美麗：「它們代表了我們的好運氣！」

田蕊妮因患上非常初期的肺腺癌，需在台灣的醫院首次開刀做手術，並切除5至8%，阿田表示手術非常成功：「病人亦相當精靈，大家都不用擔心我。」

今早（9日）杜汶澤在社交平台，貼出太太的裸背照，並寫道：「昨天晚上幫太太擦背，她開刀的時候，醫院用筆在她身上畫了些記號，方便醫生對準位置。

好像我們拍戲現場也會有類似的情況，香港叫『Mark位』，有些鏡頭演員可能要移動，工作人員都會用大力膠布在地上mark一個T字，mark好了演員最後停頓的位置，採（綵）排時攝影助理對準了焦點，正式拍攝時便不會走焦（如果演員沒有誤差的話）。

Mark位在拍完鏡頭便會撕掉，正如我也幫太太擦掉那些記號一樣，但身上的疤痕可能永遠都在，就算是微創，也是有好幾個洞。她說好趁青春留倩影，之前去環島遊的時候還好有拍過一些照片，感覺到她覺得這些疤痕，不是太正面。真的嗎？

Well...I'm not sure!對於我來說，這些疤痕，很好！

它們代表了我們的好運氣！不要說只是幾個洞，那怕是一大道疤痕，這也代表了我們生命的延續。試問誰能逃過死亡？關鍵是我們有盡自己的能力活下來，只要僥倖能存活，每天都是賺回來的！人無事，先做到世界冠軍！

現在她的身體已經100%沒癌細胞，所以這些疤痕很美麗，它們都是我們努力和運氣的『Mark位』，我為它們而驕傲！不能撕掉！讓路人經過的時候，看到它便會知道，有人曾經在這個位置演過一場好戲！我的太太，永遠都是第一女主角，無論是舞台上，或者是生命中。」

（即時娛樂）