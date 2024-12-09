白種元的悲慘世界｜白種元力撐邊緣人 男團偶像逆風求生 (19:28)

白種元親自主理的全新競技真人騷《白種元的悲慘世界》月初開播，講述20位擁有悲慘故事的社會邊緣人，在100天內展開激烈的廚藝生存戰。（Viu提供圖片）

由韓國餐飲大亨白種元親自主理，全新競技真人騷《白種元的悲慘世界》月初開播，講述20位擁有悲慘故事的社會邊緣人，在100天內展開激烈的廚藝生存戰，冠軍將會得到白種元親自資助餐廳基金，獲得逆轉人生的機會。《白種元的悲慘世界》在韓國首播後引發熱話，更有韓媒指出節目有望成為他的另一人生代表作，香港觀眾即可透過「黃Viu」免費收看。

亮點一：「黑湯匙」廚師夢幻聯動

由韓國餐飲企業家白種元演出的綜藝節目屢創熱話，今次他攜手黑湯匙廚師「外賣員廚師」林泰訓、「烹飪狂人」尹男老、「肉類黑幫」David Lee李大衛和「汝矣島龍王」金民成，挑戰在100天內向20名社會邊緣人傳授烹飪和營商技巧，以協助他們重返社會。白老師再度伙拍人氣廚師主持節目甚有睇頭。

亮點二：白種元自身經歷鼓勵年輕人

坐擁全球2700間分店的白種元成名前，曾因金融風暴負債高達17億，《白鍾元的悲慘世界》以他的自身經歷為發想，鼓勵年輕人不要放棄理想、萬事有轉機，節目中不乏他的暖心提醒，他亦在發布會上坦言，希望憑自己力量改變社會：「歷時100多天的拍攝很艱難，雖然我迄今為止，已經做了很多節目，但是《白種元的悲慘世界》是最困難的，我也付出了最長的時間。我們的社會常常說要相信年輕人，但實際上連機會都沒有，透過這個節目，我可以從很多方面，給想創業的人提供線索和希望。」

亮點三：《PRODUCE X 101》偶像金國憲驚喜現身

前MYTEEN成員金國憲曾在人氣選秀節目《PRODUCE X 101》嶄露頭角，可是因為節目製作人造假賽果，令他慘遭淘汰，後來團體亦因此解散，他更一度想過放棄生命，但是當他看到節目標榜「重置人生」後，自稱「失敗偶像」的他才決定再拼一次，不少觀眾看到金國憲後大呼震驚，亦有網民為他應援：「天哪！我記得他！」、「要為這樣的孩子加油。」

亮點四：參賽者極具話題

節目組挑選了20位人士，參與這場廚藝生存戰，每位參賽者都有著不為人知的故事，當中不少人引發極大話題，如7號參賽者金東俊，曾洗劫車子和盜賣手機，而被判入住少年院6個月，因而被稱為「9號處分 少年盜竊犯」；15號參賽者劉智旻，則是出生就被送往孤兒院，童年時遭受暴力對待，從小都在不安下成長的他，自認是個累贅；亦有人酒精成癮長達20年，每月需要喝上150枝酒。

（即時娛樂）