next

陳妍希和陳曉於2016年結婚,婚後育有兒子「小星星」,2人結婚8年屢傳婚姻危機,又被爆過去大半年沒有同框。陳妍希日前在社交平台貼出陳爸爸照片,透過經理人證實陳父離世消息,她在社交平台貼出多張和家人舊照,並寫下對爸爸的思念:「Daddy, I will always love you. 就算有一天我到了天上,我還是會一直愛您。」

自從陳妍希父親離世消息曝光後,陳曉仍未公開發文哀悼,有報道指陳曉昨天現身杭州機場,被發現沒有戴婚戒,當以為陳曉飛台灣出席外父葬禮時,原來他的目的地是成都,準備拍攝工作,事件再次惹熱議。

(即時娛樂)