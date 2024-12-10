楊樂文AK王智德陳瑞輝組「夜粥小組」 齊學新舞種 揈走負能量 (13:36)

由楊樂文﹑AK﹑王智德和Frankie組成的「夜粥小組」，推出全新小組跳唱歌。（大會提供）

MIRROR小組歌來到第三回，4位成員隊長楊樂文（Lokman）、副隊長江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie），選擇以跳唱作品《FING!》跟大家見面，4子跳舞多年，首度挑戰在香港甚少見的electro dance，甚有新鮮感，歌曲風格亦是MIRROR前所未有的全新嘗試。

歌名《FING!》不僅是一個動作，更是食過夜粥的「夜粥小組」想傳遞的信息。AK說：「希望大家揈走不必要嘅負能量，又或者唔關自己事，但又擺喺自己身上嘅嘢，比如有啲人放負，純粹抒發一下，但自己又會吸咗，所以唔關自己事嘅嘢，揈開晒先，focus喺自己度，做好自己嘅嘢。」一聽見「FING（揈）」這個字，大家或會想到過程遴迍，但AK說：「我哋都講求揈嘅時候，要keep番最真實自己，維持最鍾意做嘅嘢，仲要keep番自己最有型狀態。」

新歌由王雙駿（Carl叔）包辦作曲、編曲和監製，Carl叔亦表示這次是收到4子想跳的舞蹈風格影片後，度身訂做出《FING!》，是以舞蹈為主軸的一次創作；歌詞部分除了有Oscar填詞，Lokman及Alton亦親自為填寫Rap詞。

Lokman說：「我嗰段係有趣啲，但冇乜內容，不斷重覆幾句句子，玩下排序，當中用咗『揈』字好多次，點解呢？因為我哋係先諗咗用electro dance呢個舞種先，呢種舞嘅特色就係隻手係度亂咁揈，揈一啲好神奇嘅pattern、路線同節奏出嚟，我就用呢種舞種嘅感覺去做開頭，希望我用無厘頭搞笑嘅方式，令大家點樣閱讀呢首歌。」

至於Alton部分，他介紹道：「我就寫番世界嘅生存之道。世界愈見複雜嘅時候，我哋點樣揈走同自己無關、無益嘅嘢，搵番自己核心價值，搵番自己開心泉源同屬於自己嘅處世之道。講到好偉大，但最後就睇下大家聽到啲乜喇！」

今次《FING!》的舞步除了hip hop及wrecking外，亦會嘗試electro dance，這全因Lokman想玩新花臣！他說：「細個睇過一種舞叫electro dance，睇完好深刻，到我哋有小組歌嘅時候，突然醒起呢個舞種，於是問過3位兄弟都OK，然後問咗一個喺西班牙好多年嘅跳舞朋友，因為呢個舞種都係歐洲發起，佢有學過少少，然後咁啱佢又返香港，就順利成章搵佢幫我哋排舞。」

4個人都未曾學過Electro dance ，Frankie坦言很開心可以有新嘗試，他說：「呢次舞蹈好玩，學到新舞步，我哋好似好耐冇跳過舞，終於學到新嘢好開心，大家拍MV前都不停喺度練。」

雖然要在拍攝前苦練，但Frankie直言好玩多過辛苦，他說：「《FING!》係3隻小組歌入面跳得最多嘅一首，但拍MV又唔覺辛苦，因為大家好有默契，一齊跳開，vibe好舒服，同埋首歌好玩，4個當玩咗去就可以。」

另外值得留意的是今次《FING!》MV內的另一個小細節，AK透露：「大家細心留意MV會有一個QR code，其實會連去一個number，嗰個number會帶你去一個群組/頻道入面，裏面會睇到《FING!》呢首歌嘅所有資訊，大家要留意喇！」

（即時娛樂）