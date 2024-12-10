許家傑憶痛失親友心情 對「死亡」話題不再避忌 (14:38)

Jack表示經歷過親人和愛犬離世，體會到傷痛所帶來的影響，他認為認識該會後，學懂更加開放提出「死亡」這個話題。（大會提供）

無綫藝員許家傑（Jack）日前聯同九龍西醫院聯網總監羅振輝醫生，出席善寧會舉辦的「我們這一『家』」發布會，大會委任Jack及可愛唐狗Queenie拍檔成為「親善大使」，推廣生死教育及關愛晚晴的信息給現場觀眾，吸引大批市民到場支持，並分批參觀位於沙田的賽馬會善寧之家。

Jack表示經歷過親人和愛犬離世，體會到傷痛所帶來的影響，他認為認識該會後，學懂更加開放提出「死亡」這個話題，他說：「患咗重病之後，點去決定急救唔急救、或者身後事安排等等，呢啲唔應該再要避忌，愈係親嘅人，愈要勇敢分享，咁先可以將人生最後階段安排得最好。」

Jack坦言探望晚期病人時，自覺不能夠幫忙，特別是部分院友已經沒有太大意識。他說：「我好深印象有次收到院友心願想我見佢，於是好緊急上嚟探佢，當下唔知可以做到啲咩，但完成佢嘅心願，都總算係幫到人。當時見到病者個細仔好內向冇乜講嘢，唔係好接受到，我好簡單送上一個擁抱，只係想畀佢哋呢班照顧者知道，佢哋唔係孤單。」

Jack探訪院友黃伯，黃伯相當精神，見到Jack非常興奮，黃伯讚Jack高大威猛，一眼就認出他出現在處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「送水輝」，他坦言院友們最喜歡就是追看《愛‧回家》，Jack說：「黃伯好叻好樂觀，同佢傾偈過程入面，我嘅得著反而更加多，黃伯醒咗我好多人生金句，印象最深刻係『活在當下』，佢話𠵱家到人生最後階段，最重要係開開心心，我哋都唔好諗咁多，珍惜呢一刻好好享受。」

（即時娛樂）