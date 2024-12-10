《得寵先生》Fans包場 馮允謙被嗌「俊文BB」 難忘與Amy追「燒腩」   (15:24)

Jay透露與Amy拍攝《得寵先生》最難忘一場「激情」戲，他說：「有一場追『燒腩』嘅戲，我揸車，嗰段戲好激情，好刺激！」（大會提供）

《得寵先生》票房報捷，讓首次拍電影的馮允謙（Jay）心情興奮，他的Fans亦非常雀躍，日前自發在尖沙咀一間戲院包場支持，門票火速售罄，買不到票的fans亦買了接著的場次捧場。Jay得知後，即約埋女主角、戲中女友「悅娜」盧慧敏（Amy）連走兩場謝票，全場驚喜。有Fans入戲太深叫Jay做「俊文BB」，Amy讚他戲內戲外都是天使。Jay鼓勵Amy出道做歌手，揚言會全力支持。

Jay新專輯《EMO》推出在即，工作繁忙，早上出席公開活動後，立即飛車到戲院，部分Fans跟住趕到，當他們拉起印了Jay靚仔樣的橫額大合照時，Jay與Amy突然現身，全場驚喜尖叫。Jay好感動：「好sweet，有啲Fans仲睇咗幾次添，我非常感恩，多謝！」他坦言睇《得寵先生》眼濕濕，說：「你哋要準備紙巾，呢部電影包含好多信息，會有好多感受、好多嘢袋落袋，希望大家睇完分享畀其他朋友，因為用咗好多人心血和心機去拍！」

Amy表示最初得知與Jay合作拍戲好開心，她說：「因為我另一邊係旦哥（鄭丹瑞）會有壓力，旦哥好nice，但佢個角色唔係。而Jay就好似『天使般存在』，雖然戲中有啲脾氣，但真人係天使，好sweet，相對無乜壓力。」

她更爆料：「拍戲休息時候，喺化妝間我只係透露咗少少對唱歌嘅興趣，Jay就好鼓勵我，有一刻令我覺得真係要試吓、諗吓喎！」在旁的Jay立即說：「做歌啦，快啲出歌啦，我哋全公司都支持你㗎！」

Jay透露與Amy拍攝《得寵先生》最難忘一場「激情」戲，他說：「有一場追『燒腩』嘅戲，我揸車，嗰段戲好激情，好刺激！」Amy說：「我哋追住『燒腩』，『燒腩』追住坐喺小巴嘅『佳叔』（旦哥飾），你同我講話好大壓力！」

Jay說：「我真係好大壓力，我有車牌但喺香港好少揸車，仲要載住Amy，有咩事唔知點算！」Amy續說：「我諗你當時喺倒後鏡睇真係好驚，因為你一邊開車，我就伸咗半個身出窗外想捉住『燒腩』，收音師匿喺車廂後座拉住我條褲，怕我跌出車，我身上綁咗墊做足保護。團隊砌咗假車和假嘅狗，用路軌畀我試咗好次，練咗好多次啲動作，所以好安全，而且Jay係安全司機，我好放心！」Jay笑言：「我第一次拍戲就拍咁刺激嘅場面，我諗我都幾大膽！」

（即時娛樂）