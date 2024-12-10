聲生不息‧大灣區季｜容祖兒失聲落淚致歉 薛凱琪唱《離開以後》七情上面 (16:10)

容祖兒因為失聲未能獻唱，她難過得在台上落淚；Fiona唱《離開以後》時，表現肉緊又投入。（無綫提供圖片）

《聲生不息‧大灣區季》由12月14日起、逢星期六晚八點翡翠台播映，而香港播出的版本為精華版本。歌手內容同樣鼎盛，除了每集有常駐演出歌手，每集還有飛行嘉賓，至於李思捷及阮兆祥會組成「灣區兄弟」，在節目中以真人騷或外景拍攝方式，介紹每集分隊陣容；節目主持為何炅，方力申擔任金曲推薦人。

獻唱/演出陣容方面，《大灣區季》常駐歌手包括李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊、衛蘭，首集演出的嘉賓為特別嘉賓，有譚詠麟、陳慧嫻及周慧敏，至於首集主題則為1970年至2010年經典廣東歌。

有別於其他集數，首集《大灣區季》以演唱會而非PK賽形式，首集歌單為譚詠麟《愛情陷阱》、《卡拉永遠ok》、《風繼續吹》、《一生何求》、並與陳慧嫻合唱《講不出再見》、周慧敏《自作多情》、黃子弘凡《謝謝你的愛》、回春丹《頭髮亂了》、李宇春《今夜你會不會來》、薛凱琪《離開以後》、方力申《Para Para Sakura》、容祖兒《心淡》、陳小春《相依為命》、周筆暢《今天只做一件事》、衛蘭《她整晚在寫信》、古巨基《鑽石敗犬》、李昊《心之科學》及全場大合唱《好歌獻給你》。

節目甫開始，一眾常駐歌手聚首一堂，面露痛苦的祖兒以極沙啞聲音指自己失聲，但仍改不了愛聊天性格，一坐低就跟李宇春說話：「你有緊張嗎」、「想感受一吓我唱普通話嗎？」、「我每次都緊張死了」，李宇春聞言與周筆暢均哭笑不得，周筆暢取笑祖兒謂：「你聲音啞了也硬要聊天」，祖兒聞言再搞笑回應：「是呀，（我）有多愛聊天。」

祖兒甫出場做出「唔好意思」口形道歉、欠身鞠躬表達歉意的同時，更難過得落淚說：「很遺憾，沒辦法第一集現場為你們唱歌，我覺得很難過」，不過向來正能量的她馬上又回復鬼馬謂：「但是我答應大家，第二集我強勢回歸！」之後，全場大合場《心淡》為祖兒打氣。

祖兒介紹香港樂壇別具代表性的新生代歌手時，先感性地說：「我有聽過不少唱衰港樂的聲音，聽到我都心淡了，現在港樂是以更有趣的方式活著，這些年出了很多有特色的港風作品。」之後又搞笑扮兇謂：「聽到有人說港樂已死，我很想回他一句：『你講咩呀？』，我們可能很難再遇到巨星時代，但小星星夠多夠耀眼，也能把天空打亮。」

少唱走快歌的方力申，突破自我真空披粉紅西裝戰衣，爆肌跳唱《Para Para Sakura》，Ending的Chok爆眼神是焦點所在；至於Fiona，則全情投入、大賣表情包獻唱《離開以後》。

另外，祖兒早前化身招財貓拍最新廣告，在拍攝現場，祖兒或工作人員都被貓貓萌翻，連祖兒休息時間，都抵擋不到貓貓可愛，並與牠互動！Joey直言有一段時間未照顧過貓貓，非常懷念與貓貓互動快樂時光。今次陪伴拍攝的貓貓又非常乖巧，任大家瘋狂抱抱摸摸。拍攝當日祖兒為迎合主題，擺出多款搞怪表情，令過程更輕鬆。

（即時娛樂）