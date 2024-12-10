陳柏宇拒理負評忠於自己 吳芷柔睇Jason影片減壓 (16:17)

陳柏宇（Jason）和香港女子羽毛球運動員吳芷柔（Yoyo），接受《勁爆樂勢力之我們的驕傲》特備環節訪問，2人接受主持黎莉訪問，大談接觸羽毛球經過，亦分享如何面對外界批評，Yoyo笑言會看Jason的網上頻道減壓，令他感驚喜。

Jason透露小時候喜歡一大班小朋友玩一樣運動，自始便愛上羽毛球，但去到16歳便沒有再打。Yoyo表示5歳開始接觸羽毛球，14歲第一次代表香港出賽，然而當時的她被批評身形嬌小、力度不夠等，面對各種聲音，Yoyo處之泰然：「我細個思想好簡單，只係覺得我鍾意打波，我有我嘅優點，會喺球場上去證明自己。」

問Yoyo如何面對這些批評？她笑言：「都係左耳入右耳出，再喺訓練上發掘自己長處，證明畀大家睇。」Jason被問到是否也會「選擇性失聰」？他稱：「睇吓乜嘢批評，通常我都唔會理，亦都理唔到，每個人都有自己意見，批評嘅嘢都有唔同方向，如果我要揀一個人去跟佢意見，不如跟自己，因為你唔能夠嘗試滿足每個人對你嘅批評或者要求。」

若感到壓力，Jason表示睡覺和看電視減壓，Yoyo表示：「我會睇陳柏宇啲片。」柏宇聞言大笑謂：「係咪真㗎？」Yoyo續說：「我本身鍾意睇YouTube，平時只有星期日休息，已經唔想出街，基本上星期日都想躺平，會做功課或者睇影片。」

（即時娛樂）