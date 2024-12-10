盧瀚霆完成今年目標 重提MIRROR紅館騷意外曾感繃緊 自揭脆弱時刻 (19:18)

盧瀚霆（Anson Lo，教主）今天（10日）到商台，接受由鄭裕玲（Do姐）主持的節目《口水多過浪花》訪問，宣傳歌曲《致我》，過百「神徒」（粉絲暱稱）到門外支持，教主離開時花了半小時，上前接過「神徒」送上的聖誕禮物。

在節目中，Anson Lo表示今年定下2個範疇目標，其中一個是以音樂為主，拍戲拍劇比較少，想推出4首完全不同風格的新歌，目標已達成，他說：「起碼想做到自己想做的音樂，可能沒有太偏離航道及太誇張，市場都接受到，所以公司反對聲音都不會太多，亦預計明年中，會推出全新歌曲的大碟。」

Do讚他的皮膚比之前好，教主稱全因做到了另一目標Work-Life Balance，他重提自MIRROR紅館演唱會意外後，曾感到繃緊不開心，他說：「休團後，我們從回工作崗位，其實這2年一直處於繃緊狀態，確實不是太開心，這段期間都是以繁忙生活節奏，令自己麻木盡量不去想太多，過去就由得它過去，但發覺這樣做的話，個人未必會好開心，每當返到家都會不開心，到去年底發覺響警號，要處理一下，到今年決定Work-Life Balance要做好一點，放慢工作節奏，放多些時間在自身健康。」

Anson Lo透露經前輩張繼聰教導，嘗試赤腳接觸草地及沙灘，感受大自然，他笑言：「我不太喜歡戶外活動，更加不太喜歡行山，因為怕曬，又怕蚊蟲咬，今年每次放假都會做這件事，行山除襪，雙腳踩落草地感受，現在已可以行個多小時，可以令心靈平靜，所有煩惱都好似沒有。」

他亦指意識到其他隊友有同樣狀况，隊員之間有傾過，今年已好一點，覺得大家狀態都輕鬆不少，他說：「比較意志堅定的成員，就會做強大一點角色作後盾，我就比較弱一點，1年前大家經常見到我在台上突然間喊，有時排舞又會突然間跑到角落喊，其他MIRROR成員見到都呆了，最脆弱的時刻被一班兄弟睇到。」他指「神徒」是他最大後盾，當他完成工作較鬱悶時，打開電話看到留言，永遠都能給他100%正能量。

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（即時娛樂）