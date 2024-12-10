74歲黎彼得歷高山低谷 一生最愛Monica 重振聲威做KOL 談人生中「貴人」 (21:41)

曾在《愛‧回家之開心速遞》飾演豹叔、兼有「鬼才填詞人」之稱的黎彼得，在娛圈半個世紀，經歷無數次高山低谷。（鍾偉茵攝/資料圖片）

曾在《愛‧回家之開心速遞》飾演豹叔、兼有「鬼才填詞人」之稱的黎彼得，在娛圈半個世紀，經歷無數次高山低谷。

74歲黎彼得最近殺入網紅界做KOL，做了近30集，已有不少支持者。他自感幸運，小學未畢業，學歷不高，人生路上遇上不少貴人及機遇，入行後做過配音、電影監製和策劃、編劇、填詞和演員等，感恩到了74歲仍轉型成功做KOL，又受歡迎。

黎彼得人生第一個貴人是許生（許冠傑），他說：「機緣巧合下認識許生，他是我恩師，帶我入行，1974年加入嘉禾做編劇，寫的第一個電影劇本是《溫拿與教叔》。但做了幾個月，每天困在房間內又無人理，好無癮，許生於是安排我去見當年在無綫任編劇的劉天賜，之後我就做了《歡樂今宵》編劇。」

黎彼得之後做電影策劃和監製，搞過幾部戲，成績算有交代，但稱不上威水，講到威水史，一定是在填詞界的成就，他填了多首膾炙人口歌曲，包括：張國榮的《Monica》、許冠傑的《浪子心聲》、《賣身契》、《梨渦淺笑》與《加價熱潮》，譚詠麟的《愛人‧女神》和《天邊一隻雁》，梅艷芳的《將冰山劈開》，更因為歌詞「絕核」、生鬼，被封「鬼才填詞人」。

當談到可會分享作詞心得或開班教人填詞時，他即耍手說不，指自己已經過時：「我不會再填詞，留住美好就算，費事寫完被批判，說你『回塘』喎，臨老過不到世。」

回望大半生，黎彼得覺得今生已無悔，年輕時嫖賭飲吹樣樣試過，他說：「已是過去式，想嫖都不能，賭錢等如倒錢落海，飲都不能了，自從肝炎出院後已戒酒，連吹的煙都戒掉，將收藏的雪茄仔全部送給契仔黃宗澤（Bosco），大概值1萬元，不是貴，但現在有錢都買不到。」

感情方面，他亦已無憾，年輕時有女人緣，有很多女朋友，他說：「當時很多個香港小姐都跟我好friend，但不是女朋友，是紅顏知己，隨時可以坐埋一齊攬住張被傾偈，只是傾偈，沒有亂搞關係，有好多個都好熟，但我不會爆料，因對方已結婚生仔。」

他亦遇上一生最愛「Monica」，而非太太，他說：「唯一愛過是『Monica』， 1970年代，因為她寫了首張國榮唱的《Monica》。是許生介紹我認識的，拍拖3年，每天都接她放工，當成自己事業。當年我在無綫做編劇1000元人工，但和她吃飯，隨時一餐500元，我當時又崇尚名牌，這個收入，怎夠膽向她求婚？」

至於前妻，他形容不算真正談戀愛，相識2個月就結婚，最終離婚收場，離婚後，他獨力照顧兒子，沒再識女朋友，但現在反而想搵個老伴。

黎彼得現在對一切看得很開，唯一令他牽掛就是兒子，他說：「（兒子）30幾歲人，從未找過工作，剛剛從南京回來，以為他考中醫牌，怎知失敗，可能在南京沒有人睇住他，都不知他有沒有做到？我唯有繼續工作維持他的生活，他之前的卡數，都是我幫手還。一家不知一家事，沒辦法，他在單親家庭長大，小時我要出去搵食，靠菲傭照顧，父子有隔閡變悲情世界，去到今天已成定局，現在我駁長條命養他，等他肯去找出路！」

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（即時娛樂）