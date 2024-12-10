Google年度搜尋榜｜《九龍城寨》《破‧地獄》分膺熱搜電影冠亞 《繼承者》劇集登頂 (20:48)

MC張天賦的在年度熱搜歌曲歌詞十大方面，個人有兩首歌入圍，分別是《隔牆有耳》第4位及《小心碰頭》第10位。（資料圖片）

Google香港2024年度搜尋榜出爐﹗在2024年度熱搜電影方面《九龍城寨之圍城》登首位，《破‧地獄》排第2位﹑《玩轉腦朋友2》則排第3；年度熱搜劇集方面，《家族榮耀之繼承者》登首位﹑金智媛和金秀賢合演的韓劇《淚之女王》排第2，剛在港播畢的《黑色月光》排第3，在十大劇集中，無綫劇佔6部，而在無綫播出的《繁花》亦排第7位。

在年度熱搜歌曲歌詞方面，由Blackpink成員Rose與美國男歌手Bruno Mars演唱大熱歌曲《APT.》輕取冠軍，湯令山的《緊急聯絡人》居次，張敬軒的《隱形遊樂場》排第3位，MC張天賦的《隔牆有耳》及《小心碰頭》分別排第4及第10位，連同第6位Kiri T.的《至少做一件離譜的事》﹑第8位洪嘉豪的《黑玻璃》及第9位Moon Tang的《趁你旅行時搬走》，華納本地歌手在2024年度熱搜歌曲歌詞共佔6首歌。

Google香港2024年度熱搜電影

1. 九龍城寨之圍城

2. 破．地獄

3. 玩轉腦朋友2

4. 周處除三害

5. 焚城

6. 金手指

7. 飯戲攻心2

8. 破墓

9. 可憐的東西

10.臨時劫案

Google香港2024年度熱搜劇集

1. 家族榮耀之繼承者

2. 淚之女王

3. 黑色月光

4. 婚後事

5. 反黑英雄

6. 墨雨雲間

7. 繁花

8. 法證先鋒 6

9. 逆天奇案 2

10.慶餘年第二季

Google香港2024年度熱搜歌曲歌詞

1. APT.

2. 緊急聯絡人

3. 隱形遊樂場

4. 隔牆有耳

5. Thick Of It

6. 至少做一件離譜的事

7. 暮色迴響

8. 黑玻璃

9. 趁你旅行時搬走

10.小心碰頭

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（即時娛樂）