謝君豪助陣《一個部門的誕生》跟朱謙相隔14年再合作 (21:13)

白只、廖子妤、梁雍婷與麥沛東等主演電影《一個部門的誕生》已開工，金馬影帝謝君豪與演而優則導的朱栢謙（朱謙）加入拍攝，實力再增強。豪哥與朱謙稱被劇本打動答應演出，豪哥說：「麥天樞係一個好好嘅編劇，今次係佢第一次導演，一定要撐佢喇，劇本相當完整，感受到佢花咗好多心機去寫。開拍前都有開會，有了解導演同編劇嘅諗法。」；而朱謙則分享：「導演好有誠意，同演員有好多交流空間，所以一定要支持佢。導演了解完我哋嘅想法，又會再調整劇本，感受到佢對演員嘅重視。」

謝君哥在戲中飾演電視台老闆，朱謙飾演電視台行政總監，兩人相隔14年再度合作。豪哥自認是朱謙的「樂迷」：「雖然隔咗14年先再次合作，其實我一直都睇佢做戲，聽佢唱音樂劇。仲記得2010年嗰陣合作《情話紫釵》，朱謙每次唱音樂劇，我都會去台側欣賞，真係聽出耳油，好有感染力。」朱謙回禮，說：「豪哥係我偶像與榜樣，佢真係有睇我嘅戲，就算有時喺街撞到，佢真係會講得出我做緊啲咩。好多謝佢嘅指點同對後輩嘅愛。」

提到謝君豪擔任策劃人的電視節目《選角》告一段落，他說感受：「呢件事前後接近一年，由開頭摸下摸下，到大家都越嚟越上心，其實大家都好開心，好唔捨得。最令我感動，唔單止係參賽者做得好唔好，係我見到佢哋嘅成長，感受到佢哋嘅真誠，令我自己都相當感動，充滿驚喜。好多參賽者都令我喜出望外，又百感交集，見到佢地臨近尾聲都拼湊出好多火花。最緊要畀到一個機會年輕又熱愛演戲嘅朋友，有機會發揮，幫到幾多就幫幾多，希望繼續會見到佢哋嘅成長。」

（即時娛樂）