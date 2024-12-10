Lolly Talk校園巡演 跟300學生跳唱《六度相隔理論》 (22:29)

「2024 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於 2025 年 1月 1 日舉行，配合今年主題「我在 狂歌亂舞」，叱咤 903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連五場「我在校園狂歌亂舞」巡演。歌手與學生在校園齊演出，讓同學們盡情發揮獨特潛能，激發無限的創意，全情投入廣東歌的狂熱之中。

第一站是903 DJ Elsie 聯同 Lolly Talk 到香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，當日爵士舞隊 6名女同學組成一日限定女團，在原唱者 Lolly Talk 前演繹重新編舞的《一把火》，隊形十足，毫不怯場。Lolly Talk 亦即場教授舞蹈動作，帶領全場逾 300個學生「狂歌亂舞」，一齊跳唱《六度相隔理論》，由台上跳到台下，與同學們近距離互動。

Lolly Talk 的Sinnie 被同學們的熱情打動：「我哋好鍾意入校園表演，今次可以同三百幾個同學仔一齊『狂歌亂舞』，互動同氛圍跟平時的表演好唔同。唱《六度相隔理論》時，同學仔仲好投入咁跟住唱、跟住跳，成件事好青春。當我聽到佢哋識唱自己創作嘅歌，仲有啲啲感動。希望佢哋都體會到呢首歌嘅意思，緣份係好奇妙，每一位同學仔都有唔同特質，能夠做到朋友就係緣份，大家要好好珍惜友誼。」

Tania 則大讚爵士舞隊的表演出色：「爵士舞隊嘅同學仔為咗今次嘅表演，用咗唔夠兩個星期排舞，真係好多謝佢哋。無諗過《一把火》加入咗 Jazz 嘅元素係咁有驚喜，同我哋平時嘅版本好唔同，希望將來有機會同佢哋嚟一次 Crossover。我初中開始學 Jazz Funk，佢哋嘅表演令我諗番起以前跟同學一齊練舞的開心回憶。」

（即時娛樂）