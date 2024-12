前港姐亞軍38歲的王君馨(Grace)和老公於2016年結婚,2人結婚8年宣布有喜。王君馨在社交平台貼出老公親親她孕肚的美照,王君馨寫道:「今年收到最好嘅禮物。Thank you Jesus for blessing us with a little one. We are so excited to be parents!」這是繼近月黃翠如﹑麥明詩和何依婷後,再有女藝人宣布懷孕。

