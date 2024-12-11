《中年2》女團MISSY開騷 以Blackpink為榜樣 盼進軍大灣區北美東南亞 (13:15)

由《中年好聲音2》參賽者陳俞霏、陳譽文（Paula，前名陳燕娜）、陳芊芸（前名陳蒨葶）、林思彤和王玥組成的女子組合MISSY，昨晚（10日）在旺角麥花臣場館，舉行演唱會《Raise Your Voice Concert》，獲「中一生」和「中二生」羅啟豪、顏志恒﹑古淖文、顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑，以及無綫總經理曾志偉等現身捧場。

曾傳不和的曹敏寶和支嚳儀同場但沒有合照，曹敏寶和老公坐在較後位置，支嚳儀則與「中一生」同坐。完騷後，「中一生」和「中二生」影大合照，亦只見曹敏寶，未見支嚳儀蹤影。

MISSY五人現身一口氣唱跳多首歌曲，全場尖叫，之後五人各自solo，王玥說：「很開心在開騷前，收到第一首屬於自己的歌曲，人生起起跌跌，最終都是過眼雲煙，珍惜當下。」然後唱出新歌《走過天與地》。接着她們換上露腰衫及短裙勁歌熱舞，王玥與思彤唱出《Nobody》，再與譽文合唱《處處吻》。

5人再合體唱出《烈女》和《Marry you》，全場觀眾興奮企起身，她們走落台與觀眾握手，令現場氣氛升溫，譽文走到粉絲群與粉絲自拍。她們跳唱團歌《Flow With Us》後，大嗌問觀眾：「我們似中年嗎？（個騷）好睇嗎？」全場尖叫表示好睇。陳俞霏說：「感謝4位成員成就MISSY，我不擅長跳舞，又被指是單飛女俠，好開心今日可以開到MISSY演唱會。」譽文哽咽表示感謝家人、朋友和同事這段時間的支持，深圳同事更組團30人來港支持她，說罷終於忍不住流淚，其他成員亦哽咽說感受，均感謝公司和家人支持與體諒。

安歌時，她們唱出林子祥的《分分鐘需要你》，與現場觀眾大合照後，再次走落台捉住「中二生」顏米羔等人合唱。在演唱會結束前，譽文問觀眾MISSY開Part2會來看嗎？觀眾反應熱烈，她即望着台下的老闆說：「咁老闆開part 2啦！」

MISSY騷後受訪，問到她們在台上說話時感觸，是否排練很辛苦？她們表示不是因為排練辛苦，是沒想過組成MISSY後再開演唱會，感覺好夢幻。俞霏笑說：「我和王玥跳舞不多，不太辛苦，譽文、芊芸和思彤三人才是跳舞擔當。」思彤透露跳到膝蓋也瘀了，與譽文和芊芸要貼止痛貼繼續排舞。

問到是否希望開part2？她們表示當然希望，還希望衝出香港，目標是大灣區、北美和東南亞，俞霏笑說：「以Blackpink為榜樣，但未跟公司反映。」

（即時娛樂）