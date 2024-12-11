準媽咪麥明詩辦Baby Shower 公投幫BB改名 疑泄胎兒性別 (13:51)

早前宣布懷孕的麥明詩，今天（11日）33歲生日，她在社交平台貼出多張生日party暨baby shower靚相，當中包括老公盛勁為親吻她的孕肚照，同時出席的親友率先為BB改名，大家創意十足，包括盛夏、盛載、盛事、盛裝、盛大﹑盛安和盛可等，而據麥明詩表示：「從創意角度，暫時盛裝跑出！」

另外，麥明詩當天身穿黃色大肚裙現身派對，打扮似足卡通「奶龍」：「懷孕是一段瘋狂又美妙的旅程——雖然，有時候也伴隨著一些讓人哭笑不得的情況。本來想穿一個燦爛的顏色，寓意寶寶將來能成為別人的陽光，出來的效果卻驚喜地像奶龍。

從社交媒體上看到好多別人美麗的孕照、對"Amazing Pregnancy Journey"的感歎...但"Amazing"背後是很多的不安與不適；由fatigue、腸胃不適（原來不止於孕吐），到身形、體重、行動力的變化，到脫髮、波動的情緒——這些都是美麗的孕照上看不到的。有些日子我會覺得自己光芒四射、充滿力量，而有些日子...我覺得自己像一粒會行走的M&M。

幸運的我有家人無盡的愛錫和關懷；老公更是每天「um（揞）住良心」誇我漂亮。既然如此，就讓我繼續show off這時間限定的M&M身形吧！相信這一切都會成為我人生中值得回味的時光~」。

（即時娛樂）