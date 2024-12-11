陳柏宇明年2月會展開騷 撞正情人節 唔驚老婆詐型 (14:34)

Jason香港站演唱會，用上一家四口平日常去遊玩的遊樂場裏，所拍攝的全家福即影即有照片，以呈現他在生命中的美夢家庭。（大會提供）

《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》，將於明年2月15及16日假香港會議展覽中心舉行，這是陳柏宇（Jason）相隔2年後，再次舉行個唱。

演唱會是Jason最新專輯《LIFE IS HARD》的概念延續。這個演唱會看似是Jason的人生劇場，但更希望用歌曲、故事分享他生命上每一個角色，好好在大家面對訴說和唱好一切，今次Jason除了演繹自己作品外，亦會演繹別人的歌，以更全面的歌單，展示Jason人生中的不同面向。

Jason除了是歌手，更是一家之主、丈夫和爸爸，既然在家庭中的角色這麼重要，今次揀選在農曆年後兼情人節翌日舉行個唱，恐怕Jason這個農曆年都忙於綵排，就連情人節都不能跟老婆符曉薇（Leanne）慶祝，不過Jason說：「情人節又唔係生日，老婆唔會詐型啦！」

Jason透露過去2年一直想找機會開演唱會，奈何一直入紙申請都未能成功，結果LIFE IS LIVE系列演唱會，要先在澳門開騷，到2025年才轉戰香港，而系列演唱會的宣傳海報亦略有不同，好似今次香港站，就用上Jason一家四口平日常去遊玩的遊樂場裏，所拍攝的全家福即影即有照片，以呈現他在生命中的美夢家庭。

除了海報設計上的不同，Jason表示為了樂迷，他會後補情人節禮物給大家，但現在大賣關子，只能提示說：「香港場預備咗啲新元素畀大家，個rundown都唔同㗎！但我唔可以透露太多，只可以講唔入場你就會後悔！」

（即時娛樂）