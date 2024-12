next

《2021香港小姐競選》季軍邵初加入無綫後,工作機會不斷,昨天(10日)她在社交平台突然爆「婚訊」,新郎是無綫藝人﹑有「翻版王浩信」之稱的林俊其,2人拍下多張唯美婚照,只見「一對新人」深情互望及頭貼頭合照,相當甜蜜。邵初在Ig發文:「We say yes!!! for 我們結...婚了一天,(江)美儀姐姐拍得很美,記下最美的每一瞬間,最強攝影師。」

其實2人只是宣傳節目《一個香港.十種玩法 過節篇》,介紹到愉景灣的海濱禮堂拍婚照。

(即時娛樂)