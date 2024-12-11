林峯拍微電影 難忘與小朋友演對手戲 曾扮聖誕老人𧨾囡囡 (17:34)

林峯為昂坪360拍攝聖誕微電影，他表示相當興奮，可以寓工作於娛樂：「之前因為工作繁忙，未有時間攜同家人一起坐纜車，但經過今次拍攝的體驗後，一定要夾好時間帶太太及女兒來坐，希望她們夠膽坐全透明的全景纜車。」

林峯被廣告中的居家產品勾起童年回憶，亦符合他對「港味」的定義；講到廣告中最難忘的場口，身為人父的林峯當然最受小朋友打動：「其中有一場講述小男孩獨自坐在涼茶舖角落，一邊用啫喱杯砌聖誕樹，一邊等爸爸收工慶祝，要我安慰小男孩那一段，不禁感觸良多，我平時工作繁重，大時大節未必能陪女兒，拍攝這個場口時恍如親歷其境，希望今年聖誕節可以帶太太及女兒，齊整歡度懷舊『港式聖誕』。」

林峯向來重視聖誕節，小時候會跟家人到維港兩岸欣賞燈飾及食聖誕大餐，榮升人父後依然保留這個傳統。他說：「無論在哪裏過聖誕節，從小到大都會一家人合力佈置聖誕樹，現在可以叫太太及女兒幫手佈置屋企，一邊裝飾聖誕樹，一邊閒話家常，我很喜歡及珍惜這種溫馨的感覺。最記得有一年試過扮聖誕老人，送禮物給囡囡，雖然不是Full Set造型，但我也有黐鬚及戴聖誕帽，製作也算認真，逗得囡囡眉開眼笑，馬上惜惜爸爸講多謝，冧到暈呀！」

今年聖誕節，林峯早有安排：「因為《九龍城寨之圍城》的威力，今年的工作排得密密麻麻，聖誕佳節反而想在家中慶祝，打算招呼親朋好友在家吃聖誕大餐，也會買禮物抽獎，最緊要人人有份，永不落空！」

（即時娛樂）