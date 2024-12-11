香港式離婚｜黃詠詩為子華嘉玲重寫劇本 讚蝦頭好戲 楊淇稱壓力大 (22:26)

黃詠詩編劇的舞台劇《香港式離婚》，自2019年至今4次公演均叫好叫座，今年載譽歸來第5次公演，首度與黃子華及劉嘉玲合作，58場一票難求。黃詠詩大談兩位神級演員主演因由，更透露為了劉嘉玲重寫劇本，曾演過劇中角色Emily的她，三度將這角色交給楊淇，楊淇坦言今次與黃子華及劉嘉玲合作大感壓力，蝦頭（楊詩敏）就表示夢寐以求。

黃詠詩與黃子華從未合作過，關係開始是14年前，邀請對方看她的獨腳戲《破地獄與白菊花》，當時對方請了她吃潤喉糖，今次是黃子華自己搵上門，申請演男主角，因為看過幾次，好喜歡這齣劇。

她說：「每次睇完佢都會走入後台，𢯎杯威士忌飲，一路話想做，我以為佢講笑，佢咁忙，公眾形象把口又好叻，點會想做呢個角色，其實佢本人好內斂，有種天然距離感，亦有一種氣場，單獨見面時就算幾鍾意佢，都唔會過去打擾佢，的確好適合呢個角色，因劇中CK呢個男人，喺婚姻裏面都唔出聲，所以我對佢演出好有信心，亦都想像到佢會點做，但也有問過佢有冇勇氣挑戰以第二個形象，唔係句句金句嘅一個角色，佢決定接受挑戰。」

既然換了黃子華主演，黃詠詩指劇中老婆由對方去揀，子華選了劉嘉玲，她說：「我完全唔識嘉玲姐，私下冇接觸過，只試過以觀眾角度，睇過佢嘅電影，佢完全淩駕到Laura呢個角色，第一次睇過佢排戲，反而覺得自己寫得唔夠好，一直諗住䟴䟴腳由得佢哋排，點知發覺裝唔晒佢有嘅情感，有一場為佢哋重寫，所以14年之後，我又要為呢套劇捱通宵，眠乾絮濕去改，原來咁多年唔覺有問題，發覺咗就去補。」

曾演過Emily的黃詠詩直言當演員辛苦，不會再親自演出，決定第3次將這角色交給楊淇，她說：「一直喜歡楊淇，第一次公演時已經想搵佢演，但佢當時年紀太小，加上母親離世，所以唔係最好狀態，雖然佢之前已演過2次，今次我仍再問佢係咪只教瑜伽唔再演戲？佢立即話做，但一直去到記招宣布演員陣容，佢先敢相信係真嘅。」

她指蝦頭是她心目中，香港頭5位好戲演員，2人認識已久，亦見過對方很多面貌，但覺得坊間對蝦頭最正的一面，仍沒有機會看到，故邀對方演梁太太一角，她說：「既然今次有咁好班底，我覺得蝦頭可以接受挑戰，等大家見到除咗搞笑之外，佢係優秀演員。」

楊淇認為第3次演出同一角色，最大變化是年紀，她指今次除了自己，全部演員都跟上次不同，面對子華和嘉玲，確令她感到壓力，她說：「拍攝宣傳海報時，當中要同子華對望，我連呼吸都忘記咗，因為好欣賞呢位前輩，十分尊敬佢；嘉玲姐係令我非常欣賞嘅女性，覺得佢好有型，係女性榜樣，我超級鍾意嘉玲姐，一直有關注佢社交平台。」

蝦頭表示做了這齣舞台劇的觀眾幾次，今次有機會演出確實很開心，她說：「能夠同子華及嘉玲姐合作，更加係夢寐以求，嘉玲姐係我景仰嘅女演員，諗唔到有一日能近距離傾偈、食飯排戲。」

（即時娛樂）