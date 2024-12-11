鄧麗欣唔捨得捐Cookies團服 稱有紀念價值 撐林明禎非「大話禎」 (18:32)

鄧麗欣（Stephy）、胡蓓蔚（豹嫂）、楊張新悅及鄭雅瀛，響應環保捐出二手衣飾作慈善義賣，籌得善款捐予慈善機構，資助貧困地區女童接受教育。

Stephy捐出5大袋衣物，她自認慳家，不會花錢置裝，多數網購或依賴造型師幫手配搭，花費有限，她說：「我多數去外地旅行才會購物，好多時因為要工作，衣服穿過1至2次便不能再穿，有點浪費，寧願義賣幫人更有意義。有些衣服擺在衣櫃不捨得棄掉或捐出，例如Cookies年代，大概有4至5套比較有特色團服、登台服裝和頒獎禮戰衣，仍然保留至今，因為太有紀念價值。」

Stephy曾經與林明禎合作電影《飯戲攻心》，談及對方最近因遺失護照，臨時缺席其主演新片《手機見鬼》首映，但後來被發現在首映場外附近，有網民稱她「大話禎」。Stephy稱不理解事件始末，不便評論。2人私下甚少聯絡，只在對方社交平台互相留言，她為林明禎說好話：「不清楚他們中間發生了什麼事，我相信一定有些誤會或隱憂，以我所認識的林明禎，不是一個不負責任的人。」

豹嫂自爆年輕時很衝動，常花錢置裝扮靚，最瘋狂試過一季入貨花近6位數字，現時懂得自我節制，消費變得精明。她稱會瞞老公單立文，偷偷將戰利品收藏在車內，避免捱罵。提到伍仲衡被無綫飛出《中年好聲音3》評審，問可會老公單立文哥頂替空缺？豹嫂認為老公忙拍《愛•回家之開心速遞》，暫時沒有時間兼顧，她本人亦不敢自薦。

（即時娛樂）