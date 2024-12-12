《無用的謊言》12‧23首播 作曲家姜濤捲少女失蹤謀殺案 (13:46)

姜濤伙拍MIRROR隊友邱士縉（Stanley）、葛綽瑤等合演的港版《無用的謊言》今年8月底煞科，經過了3個多月的後期製作，已鐵定於本月23日（星期一）起播出。姜濤在劇中飾演作曲家文祖和，因捲入一宗少女失蹤謀殺案而隱姓埋名多年，直至遇上擁有識破謊言能力的陸芊雨，才再次投入正常生活。

ViuTV近日播出《無用的謊言》預告片，姜濤飾演的文祖和說︰「我知外間有好多我嘅傳聞，但係其實我只係一個好簡單嘅音樂人。」ViuTV在官方社交平台發文介紹︰「【不平凡嘅平凡音樂人 12月23號晚9:30《無用的謊言》真話定大話？】人生就係一場欺詐遊戲，作曲家文祖和看似只係一個平凡嘅音樂人，但背後原來有一段唔簡單嘅故事。『冇人可以喺我面前講大話』，姜濤 x Stanley x Yoyo 主演，《無用的謊言》即將開播！敬請期待！」

港版《無用的謊言》劇情講述擁有識破謊言能力的陸芊雨一直受盡此能力困擾，無法相信別人，後來發現可把這能力變成掙錢工具，替人辯識謊言解困，成為謊言捕手。她自遇上天才作曲家文祖和後，卻從未聽到他說過一句謊言，一度懷疑自己的能力失效。芊雨不斷找方法接近祖和，以測試自己的能力，過程中卻發現祖和不止是5年前她曾意外幫助過的陌生男生，更是一宗少女失蹤謀殺案的嫌疑犯。祖和因被懷疑謀殺案受盡唾罵，多年來一直隱姓埋名，更從不露面過着隱居生活。他遇上芊雨後，芊雨不但成為唯一相信他的人，更協助他尋找真相。過程中，2人慢慢靠近，發展出超凡情誼，更互相解開心結，芊雨逐漸開始對人產生信心，而祖和也再次投入正常生活。

（即時娛樂）