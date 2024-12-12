黃翠如宣布懷孕後首現身 自爆體重升6KG 憶流產傷痛落淚 (14:36)

黃翠如上月中宣布懷孕後，昨晚（11日）首次公開露面，出席在澳門舉行的晚宴活動。穿上碎花長裙的她未透露懷孕周數，只說目前狀態十分安全，BB將於蛇年出世，將會聽從醫生建議決定分娩方式，總之希望一切順利。她說︰「我體重上升了6KG，大部分衣服已不合身，都是穿Edwin（蕭正楠）的衣服。醫生說胎兒偏大一點，所以我要忍口。我懷孕後的飲食口味沒大改變，仍然喜歡吃叉雞飯，但很愛吃，相信分娩後能很快收身成功。」

翠如表示蕭正楠因工作沒同行，知道她有專車接送往返活動地點及寓所，因此也放心她來澳門工作。翠如說︰「我怕停工待產會很悶，現在選擇較輕鬆的工作。我出鏡時才穿兩吋高的粗踭鞋，一離開布景板就會換回平底鞋。」談到再次懷孕會否特別小心時，曾意外流產的她感觸，背向傳媒抹眼淚。她冷靜後說︰「小朋友真的是講緣分，當他來的時候，我今次很感受到，當上天賜給你這份禮物時，他會很堅強。」

翠如表示最初只有她知道胎兒性別，連丈夫也不知道。她說︰「發現擁有一個人的秘密時，感覺很得意。Edwin不停追問BB性別，問到沒心機。我覺得自己很衰，就送了一個小驚喜告訴他，他知道時哭起來，我不知道他為何會哭。其實是仔是女也沒所謂，BB健康最重要。」翠如沒打算開派對公開胎兒性別，她表示很多朋友提議影大肚寫真，但自己未接受到身形變化。她說︰「Edwin幫我影了很多『攤』在沙發上、吃東西時的生活照，相中的我水腫，很師奶，醜樣而真實，或者在家中影一輯有美感的靚相留念吧﹗」

（即時娛樂）