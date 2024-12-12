泳兒做歌手18年感幸運 欖球員姚錦成易眼淺變「喊包」 (16:22)

泳兒和姚錦成（右圖）以Amazing和Super Amazing，形容他們的歌手和運動員生涯。（大會提供）

泳兒與現役港隊欖球員姚錦成（Salmon），接受黎莉主持的《勁爆樂勢力之我們的驕傲》特備環節錄音訪問，兩人分別以Amazing和Super Amazing形容他們的歌手和運動員生涯。

訪問甫開始，黎莉表示要為姚錦成澄清，指他仍是現役港隊欖球員，姚錦成笑言：「係呀，我唔想畀香港欖球總會同香港體育學院鬧，啲人話我已經退役，其實唔係，今年4月嗰個只係告別賽，我到2025年3月尾先完合約，到時先正式退役。」

問姚錦成如何形容運動員生涯？他稱：「Amazing，我冇諗過呢個運動方向，中學時咁啱打開咗道門，歡迎我加入，之後就改變咗我嘅人生。」

2006年出道的泳兒亦表示，當初沒想過會當歌手，純粹喜歡唱歌，她說：「我冇諗過入行一做就18年，中間雖然經歷過高山低谷，但滿足感極大，因為係自己鍾意做嘅事，有時候你鍾意嘅事，未必可以將佢變成職業，但我好幸運可以，真係Super Amazing。」

至於情感豐富的姚錦成，早前在告別賽上激動落淚，他笑稱：「唔好睇我咁大隻，其實我好眼淺，啲人成日鬧我『你喊乜鬼，可唔可以唔好喊？喊到都唔知你講乜嘢』；人哋去慶祝，問我點解跪喺地下喊，我話『對唔住，我真係忍唔住，我控制唔到自己情緒。」

（即時娛樂）