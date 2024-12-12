Chilam鎮宇想拍同性愛情片 甄子丹拒絕︰費事蝕底畀佢哋 (17:44)

甄子丹監製及主演的新戲《誤判》昨晚舉行首映，他與張智霖（Chilam）、吳鎮宇、許冠文、張天賦（MC）、林家熙（Locker）及蔡思貝等出席，太太汪詩詩及有份客串的甄爸爸也有到場支持。吳鎮宇談到在戲中與甄子丹的對打戲時笑言︰「我已留手，佢要去荷李活，無謂啦﹗事前講好，佢唔可以還手，連黐手都唔可以，我會痛﹗」甄子丹回憶兩人曾於無綫年代拍過對打戲，當時被吳鎮宇痛打了一頓，因此今次要復仇。吳鎮宇聞言笑問︰「我答應演出，你至加呢場對打戲，我咁乞你憎？」

甄子丹表示張智霖在戲中跟陳欣妍的牀戲被剪走了少許︰「我怕影響Chilam形象﹗佢第一次演反派，最初唔知佢可唔可以豁出去。嗰場戲尺度唔算大膽，但意識強烈。拍攝時，Chilam話冇問題，好配合，但我拍完後覺得多咗、勁得滯，唔需要咁激烈，所以就收斂啲剪成依家個版本。」張智霖坦言沒形象包袱，加上目前身形弗，隨時拍裸露戲也可以。他說︰「演員應嘗試唔同角色，我以前經常演正派，今次終於演反派，仲要爆粗。我要喺鏡頭前爆粗，真係有啲唔習慣，冇鎮宇咁自然。」張智霖、吳鎮宇笑言下次要合演同性愛情動作片，甄子丹立即拒絕︰「我有所謂﹗費事蝕底畀佢哋﹗」

MC在戲中有不少動作場面，他表示電影開拍前曾接受特訓，加上拍攝時的指示十分清楚，劇組也做足安全措施，因此過程順利，未曾受傷。MC希望未來再有機會拍打戲︰「以前對武打演員嘅認知係好搏命、好易受傷，不過拍攝呢套戲，喺甄子丹監製下好安全。」談到獲甄子丹稱讚似他年輕時一樣乾淨靚仔，MC說︰「每個年代都有靚仔，佢係佢當時年代嘅靚仔，我係呢個年代嘅靚仔。」

（即時娛樂）