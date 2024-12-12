陳柏宇校園巡演 偕管弦樂團演出《有我》 令師生陶醉 (18:07)

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日假亞博ARENA舉行。為配合今年主題「我在 狂歌亂舞」，DJ聯同歌手走訪不同中學，舉行一連5場校園巡演。

DJ當奴聯同陳柏宇（Jason）走訪高主教書院，進行第2場「我在校園狂歌亂舞」。Jason特別聯乘書院的管弦樂團，帶來不一樣的「狂歌亂舞」演出。管弦樂團將Jason的《有我》，編寫成管弦樂版本，31位團員在指揮李家耀帶領下合力演奏，並由Jason現場演繹歌曲，師生聽得陶醉。

隨後，Jason與同學們分享「狂歌亂舞」的難忘經歷，同學們不但反應熱烈，更希望與Jason一齊「狂歌亂舞」。Jason立即答應同學們要求，走到台下與全場逾200位學生一齊合唱《可靠我》，掀起全場熾熱氣氛。

中學時曾參加管弦樂團的Jason笑指：「我當時揀咗長笛，因為係最輕、最方便嘅樂器，不過從來無喺學校以外表演過。」

對於首次與學生組成的管弦樂團表演，Jason興奮表示：「今次入校園有別於平時嘅School Tour，唔單只可以同同學仔Jam歌，仲要同管弦樂團Jam歌，今次真係第一次，好有驚喜。我一直都鍾意Big Band嘅編曲，與同學仔喺學校嘅大禮堂一齊『狂歌亂舞』《有我》呢首歌，真係好有Feel、好震撼。」

（即時娛樂）