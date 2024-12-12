賭王千金何超蓮初登銀幕演草根牛雜妹 喜獲丈夫家人支持 (22:29)

已故賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮首次登上大銀幕，伙拍內地男星此沙主演電影《多想和你再見一面》。超蓮近年算是半個演藝圈人，不時參與內地綜藝節目。她透露《多》片前曾推掉了不少邀約，這次答應演出，也因為故事跟其家庭背景有關。「我從未接受戲劇訓練，沒信心能演好角色，因此曾推辭了不少片約。這次大家姐（何超瓊）表示有一套關於慶祝澳門回歸25周年的電影想找我演，我作為澳門人，如這次不演便可能再沒機會，所以便答應了。電影在熟悉的澳門取景，我拍攝時有回家的親切和安全感。我在戲中由18歲演到38歲，角色性格活潑說不停，跟我相似，演出時比較容易。」

為演好角色，超蓮分別在香港和北京聘請了兩位老師，花了兩個月時間上堂學演戲，又為能更貼近角色「牛雜妹Sandy」而天天在家練習剪牛雜。「很多人也認為賭王千金扮演牛雜妹沒說服力，質疑怎會扮得似。別人這樣想，我覺得是無可厚非。我想表現出誠意，花了120分努力去演這個角色，天天在家練習剪牛雜，剪到雙手也有損傷，媽媽可以作證﹗」超蓮在戲中和此沙飾演戀人，兩人的感情戲比較含蓄，親密程度不及她與曾志偉的父女情。「志偉最初拒絕邀請，我說我未演過戲，很想找一位很熟悉的人演我爸爸，帶我入戲。拍攝時，他教曉我很多，例如眼神交流、跟隨節奏、情緒處理等，非常感激﹗我們拍攝其中一場內心戲時，大家也臨場發揮，每一句對白也『爆肚』，沒有跟足劇本。」除了曾志偉，胞弟何猷啟及黃宗澤也有客串演出，惜何猷啟的路人戲分被剪走，無緣亮相，兩姊弟只能寄望日後再有合作機會。

超蓮近年的發展重心偏向內地，她否認是為了遷就內地男星丈夫竇驍。「我仍在香港居住，盡力平衡兩邊。媽媽年紀漸大，也留在香港，我想花多點時間陪伴她，其餘時間就到上海。」完成首部電影演出，超蓮覺得拍電影很有挑戰性和滿足感，未來願意繼續在演藝圈發展。「這次拍電影獲家人支持，媽媽、家姐、弟弟、丈夫及其他家族成員，總動員來首映支持，我真的很感動﹗」

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（即時娛樂）