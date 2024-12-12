ERROR體驗海嘯逃生經歷 互相扶持一個都不能少 (20:50)

Dee（左圖）因為穿錯鞋，所以跑得特別慢，其他3人雖然不斷取笑、責罵兼埋怨Dee拖慢進度，但對他不離不棄。（Viu提供圖片）

ViuTV節目《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》今晚（12日）播出一集，去到曾受「311大地震」引發海嘯所摧毁的福島縣，參觀地震遺址浪江町請戶小學。《死腳膠》看見校舍內頹垣敗瓦的樣貌，不論是地板垮掉的體育館、堆滿東歪西倒櫃子的廚房、滿地電腦殘骸的放送室、被冲垮的機房，無不感嘆海嘯驚人威力。

當年這所距離沿海只有300米的小學，雖然被海嘯推毁得體無完膚，但卻因為校長和老師當機立斷，帶領所有學生直奔1.5公里遠的大平山避難，得以全體生還。

《死腳膠》今次也要參與紅色行程，就是複製當時逃生經歷，行程代號為「海嘯逼我跑馬拉松」。4人冒雨向大平山出發，唯獨Dee（何啟華）因為穿錯鞋，跑得特別慢，其他3人雖然不斷取笑、責罵兼埋怨Dee拖慢進度，但對他不離不棄，Poki（吳保錡）稱有福同享，有難同當，有禍大家揹。

肥仔（梁業）表示當年避難學生中，有一位傷殘學生，大家也沒有離棄他，所以他們也應該體諒Dee。最後他們互相扶持下，在當年海嘯發生時間3點33分前，到達避難地點，全員生還之餘，亦順利得到靈感。

對於這次旅程攞靈感，193（郭嘉駿）雖然感滿意，但擔心未必足夠成為一首歌。Poki反而覺得有日本音樂大師幫忙整合，一定無問題。Dee則表示過程夢幻，感覺很過癮；肥仔坦言一直以來，所有歌曲也是靠別人創作，經過今次終於開心有一首歌，是揉合4子力量創作。Dee亦相信在這次旅程得到的珍貴經歷，有助將來在音樂路上加入更多自創元素。

（即時娛樂）