馮允謙(Jay Fung)及湯君耀(Chris)昨晚(11日)出席香氛品牌活動,Jay唱了《報復式浪漫》和聖誕歌《All I want for Christmas is you》。

今次Jay與弟弟馮重謙(Tim)一齊參與,Jay笑言:「細佬好喜歡講嘢,我又唔鍾意講嘢,所以好夾。我哋好熟悉對方,我哋鍾意嘅香水都差唔多,我哋嘅品味都好似,試過買相同嘅香水畀對方。」

談到年輕時會否爭玩具,Jay笑說:「我哋有爭嘢,但女朋友就冇爭,我哋鍾意唔同類型嘅女仔。」Jay透露今年聖誕節只能與女友視像見面慶祝,不過在活動中能夠唱歌給粉絲聽,也是幸福的事情。Tim表示久未與Jay參與活動及拍攝,感覺難得、很高興,Tim今年去會土耳其、法國等地過聖誕。

Chris於派對上獻上第一次,首次在活動上公開演唱,唱出3首聖誕英文歌。他表示:「雖然有啲緊張,但係都好興奮,多謝媽咪同家姐,仲有一班好朋友嚟支持,都好感動,希望嚟緊俾大家多啲驚喜,已經籌備當中密切期待啦!」

