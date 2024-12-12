劉德華紅館個唱12.17開鑼 拒收任何花籃 中環現壁畫打卡牆 (22:48)

《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會》繼完成東南亞及內地等共52場演出後，本月17號將會重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱，與Fans慶祝聖誕迎新一年。為迎接個唱來臨，冠名贊助商與本地藝術家皮忠合作，以華仔演唱會海報為藍本，於中環荷李活道創作演唱會主題壁畫，讓市民和Fans打卡，預先感受演唱會氣氛。

華仔早前小休後，連日來已為個唱排練，包括歌曲和舞蹈綵排，完全投入狀態。問到經過52場的表演後，香港站演出的心情會否輕鬆些？華仔坦言：「不會呀！因為對我來說每場演出，都一樣緊張。今次20場所選唱的歌曲，大部分以廣東歌為主，其實以我個人售票演唱會來說，我是首次唱三面台，相信跟Fans的互動氣氛可以更集中。」

演唱會舉行在即，為凝聚一股演唱會熱，本地藝術家皮忠用冷暖混色和其標誌性的筆觸，以狂野筆法勾勒抽象音樂元素融入劉德華肖像，在呼應演唱會主題的同時，製造具視覺衝擊力的作品，讓一眾歌迷打卡拍照之餘，並可近距離欣賞畫作中豐富的細節。

演唱會主辦單位表示，華仔今次演唱會不會接收任何花籃，呼籲各方友好將這份心意化作善心，捐款去「劉德華慈善基金」，大家欣賞演唱會之餘，亦可幫到有需要人士，一舉兩得。

（即時娛樂）