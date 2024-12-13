馮允謙導賞新專輯建議順住聽 預告走入校園開School Tour (14:02)

馮允謙（Jay）昨天（12日）推出以情緒做主題的新專輯《EMO》，將歌曲順着情緒起伏排列，為樂迷帶來他悉心安排的音樂之旅。Jay昨天急不及待到唱片店買自己的新碟「攞頭彩」，寓意新碟賣個滿堂紅。他說︰「今年嘅大碟由去年10月開始籌備，主題情感，我主要寫旋律，人類有6種基本情緒，包括快樂、難過、憤怒、恐懼、厭惡、驚訝。我就係用呢啲情緒去寫晒全張唱片嘅歌，所以我希望大家由頭聽到尾，唔好跳播，因為有一個流向，可能開始時好平靜，然後會有轉變，要由頭聽到尾去好好感受。」

除了用旋律表達情緒變化，Jay亦以不同顏色的服飾配合布景和燈光設計，從視覺去表達主題。他說：「今次用咗好多道具，共通點都係反射映像，例如鏡、水、玻璃。然後我就又扭又轉，希望攝影師可以喺嗰啲道具反映到個樣。我未試過咁樣影相，感覺好新鮮、好得意，效果亦好特別，好有藝術感。」Jay被問到平日如何發泄情緒時說︰「我會用音樂，有一段時間唔鍾意講嘢、唔識表達自己，依家除咗用音樂，仲好鍾意搵同事傾偈，佢哋有時覺得我好煩，但唔緊要，有情緒就要講出嚟，收埋喺心入面會發癲，所以我覺得好幸運，可以寫歌去表達自己。」

Jay說：「啱啱紅館演唱會完咗就嚟拍唱片封面，呢幾日我晚晚都發夢上台唱歌，瞓得麻麻，都驚會好攰。但我又想快啲影喎，因為影完就可以盡情食我鍾意食嘅嘢！」除了美食，他還放假與哥哥和弟弟去旅行，輕鬆一下。Jay笑言：「我見到放完假之後嘅工作表排到密麻麻，有好多表演，最開心係School Tour，可以去學校唱歌，希望同學仔識唱我首新歌《會再見的》！」

（即時娛樂）