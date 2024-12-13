薛家燕演英語迷你網劇罕爆粗 自爆大馬登台曾險遭綁架 (14:28)

薛家燕首個英語迷你網劇《選美兄弟班》（RAGS 2 RICHMOND）首9集香港時間上周五（6日）上架，Ig播出首周已錄得超過100萬次總播放次數，成績不俗！家燕姐雖然只是以回憶片段於第5集中「閃現」，已獲網民大讚「Iconic」。劇情進入第2周，家燕姐將以選美學校校監身分正式登場，與鍾麗緹女兒Yasmine Ross飾演的選美練習生有不少對手戲。她在劇中除了參照經典電影《食神》重現「味公主」的搞笑氛圍，更激罕爆粗！

家燕姐又透露在劇中受恐嚇及被綁架的情節，竟然於現實生活中有相似經歷。她說：「嗰次我去馬來西亞巡迴演出，因為突然爆紅出嚟，本來做一個月變咗做足半年。有日，突然收到通知，話有人想綁架我，嗰時夜晚兩點幾，啲人叫我『走啦走啦』，我都未瞓醒，拎住個枕頭就走上車。我拍檔仲拎住支簫，我都唔知佢拎支簫做乜，原來嗰支簫入面係把刀嚟，用嚟保護我。」

拍檔估計當時的保鑣兼司機有問題，因為看到對方曾鬼鬼祟祟整車，家燕姐續說：「我哋架車真係行行吓就爆軚，好彩，我哋個老闆知道咗，喺我哋啱啱要落車，啲人準備想綁架嗰陣，警察就到咗。我仲記得當時佢哋想要80萬馬幣，嗰陣我都未識得驚。」後來，家燕姐知道當時大部分被綁架的人，很有可能會被「撕票」或是弄斷腳跟。她說：「你話我幾大命！咁劇組知道我有呢個經歷，就寫咗個情節放喺劇入面，至於會點發展，梗係要賣個關子，等你哋嚟睇啦。」

家燕姐讚鍾麗緹女兒Yasmine的演出，令她眼前一亮！Yasmine在劇中飾演家燕姐的學生，行為比較「騎呢」，資質也麻麻，最後靠努力打動家燕姐，可是卻捲入了失蹤事件。她說：「因為個劇講選美，所以現場好多靚女，Yasmine就係華姐亞軍，仲有好多其他華姐，個個都20幾歲好靚女，所以我都同化妝師講，記得幫我化靚啲，哈哈。」

（即時娛樂）