焚城｜劉德華王丹妮梁仲恆林家熙 災難後悲慘結局曝光 (15:15)

劉德華、王丹妮、梁仲恆及林家熙演的角色雖然在電影《焚城》中得以生還，但最後均無法倖免於悲劇命運。（大會提供 / 明報製圖）

電影《焚城》11月初上映，票房突破4000萬，成為Google香港2024年度熱搜電影類別第5位。電影公司為延續熱潮推出兩款聖誕版海報、魏浚笙獻唱的宣傳曲《一世隊友》全新劇場版預告。電影公司同時宣布即日起推出長者戲票優惠，憑樂悠咭於百老匯院線購票《焚城》，即可享長者正價票減20元；《焚城》亦將於12月22日舉行聖誕維港遊船河，參與活動的影迷除了能夠與《焚城》團隊見面，更有機會與演員們交換禮物！導演亦首度公開3段從未曝光的刪剪片段，令影迷得以深入了解角色命運及戲中未展現的故事。

第1段刪剪片段聚焦於幾位角色在災難後的悲慘結局。戲中4位生還者，環保專家范偉立（劉德華飾）、聯和墟小隊的Madam Chan（王丹妮飾）、寶明（梁仲恆飾）及Finger（林家熙飾）因長期曝露於災場的極高輻射環境，最終均無法倖免於悲劇命運。范偉立在事發8年後因多個器官衰竭病逝，片段中華仔的造型極為震撼，雙眼呆滯無神，頭髮幾乎全禿，皮膚更滿佈潰爛傷口；王丹妮同樣以接近光頭的造型亮相，畫面極具衝擊力。寶明太太蘇怡（廖子妤飾）肚內的小生命難逃夭折命運。導演潘耀明透露，原本此段設於片尾，但為免觀眾離場時過於沉重，最終決定刪去。

第2段片段重回聯和墟消防局，講述隊員們的日常點滴及緊密關係。戲中情同手足的Finger與阿水（何啟華飾）竟因工作分歧發生爭吵，隊長黎杰峰（白宇飾）和Madam Chan為此訓話，性格熱血魯莾的細柱（魏浚笙飾）一句插嘴令情况更糟，結果連累全隊一齊受罰加操，然而作為隊中前輩的煙鏟（謝君豪飾）就大喊一句「Family」，展現聯和墟小隊猶如大家庭的深厚感情，難怪眾人於災場拯救隊友時毫不猶豫，生死與共。

最後一段片段展示一眾年輕消防隊員全副裝備進行艱苦訓練，氧氣樽上肩，執行掌上壓，每位姿勢標準、動作有力，與真實消防員無異，充分展現角色的敬業態度及團隊精神。

（即時娛樂）