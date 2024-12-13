張天賦公開童年打架經驗 獲甄子丹邀拍動作片竟稱唔郁得 (15:49)

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》明晚（14日）播出的新一集請來電影《誤判》編劇兼執行監製黃子桓、演員張天賦（MC）及林家熙（Locker）任嘉賓。《誤判》由甄子丹主演兼執導，耗資3億元拍攝，谷德昭好奇甄子丹在外埠電影市場的號召力究竟有多強，黃子桓坦言賣埠的話，只要有「甄子丹」3個字加動作就夠。黃子桓表示《誤判》是一套又打官司又打人的法律動作片，靈感源自一名年輕人因借了地址給人而被判運毒的新聞，為了增強商業效果才有了加入動作元素的想法。

獲甄子丹點名合作的MC自言開心之餘亦怕做不來，所以跟甄子丹第一次見面時已非常「淆底」，不停問「難唔難㗎？我搞唔搞得掂㗎」，甄子丹看到他雙腳後便說：「腳粗呀！得㗎喇！」MC不知道甄子丹為何會欣賞自己，黃子桓道出箇中原因︰「甄子丹認識一位MC粉絲，這位粉絲在一次飯局中不斷讚賞MC，於是甄子丹即場找MC的歌來聽，還稱讚MC很唱得，自此便開始留意MC。」黃子桓透露MC跟甄子丹見面時，第一句便說「我唔郁得㗎喎」，語氣真誠兼沒有任何修飾，就像在游說甄子丹不要找自己拍動作片一樣，甄子丹才反過來以「腳粗就得」來游說MC接拍。MC聽後立即解釋自己當時「唔郁得」的意思，其實是怕做不到甄子丹的動作要求才會這樣說，實屬誤會一場。

講到現實中的打架經驗時，MC說打架次數不多，因為他一直認為能夠「食腦」的話就不會用拳頭，加上他不高大的身形打架時會很蝕底，所以多數會逃離現場。MC表示第一次打架發生在幼稚園，不知道是否爭玩電腦，他一拳打落前方一位同學的背脊上，由於對方比自己高出一個頭，擰轉身時看不見他。升上小一後，MC第一天上學時又因為排隊爭企頭位而跟對方打架，但後來才知道要跟身高排次序，最矮的通常在前面。MC的打交經驗笑翻全場，谷德昭笑指他早知不用這麼搏命。

（即時娛樂）