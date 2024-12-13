林明禎失場風波後首現身 稱已向導演致歉 回應被封「大話禎」 (16:59)

林明禎早前因遺失護照臨時缺席主演新片《手機見鬼》首映令導演彭發不滿，但後來被發現在首映場外附近而鬧出風波。她今天（13日）在失場風波發生後見人，中午時間準時現身在中環街頭舉行的手機品牌5分鐘快閃活動，跟多名舞蹈員跳舞及合照，吸引大批市民圍觀。

明禎受訪時稱很開心能準時參加活動，同時就缺席《手》片的首映致歉。明禎說︰「我當天在出發來港的路上遺失了護照，一直有向馬來西亞主辦方匯報發生問題和自己的行蹤。我後來尋回護照，主辦方也很開心，希望我能趕來謝票。 我也慶幸能趕到戲院準備謝票，可能是一些安排流程問題，最後未獲安排謝票及讓我先回家。當時有粉絲在會場外等我，我就跟他們打招呼、拍照，因此就有一些誤會出現了。」

導演彭發就事件非常不滿，更表示電影公司因此要負上責任兼賠錢，明禎說不清楚賠償一事，她強調從上月開始已在香港及馬來西亞宣傳新戲︰「我發生任何事也有向主辦方及導演方面交代，相信因為中間涉及很多人做事，而且大家也很忙才發生誤會。這部戲是我和團隊的心血，而且有很多粉絲來捧場，我怎會不想來見大家呢？我趕不上首映，確實是自己失誤，我事後打電話給導演，導演也很好，接電話時笑容滿面，並對我說『沒事、沒事』。」至於梁思浩稱曾邀請她上節目卻未獲回覆，明禎答︰「我要問問我團隊，這方面我沒有接觸太多，但我們有提前跟主辦方說過12月10日要到台灣宣傳，這天不能。」

談到被網民封為「大話禎」，明禎稱無法控制別人的說話，相信合作過的人都清楚其工作態度。明禎感謝緋聞男友呂爵安（Edan）撐她工作認真︰「謝謝Edan﹗這件事發生後，我收到很多合作過的朋友、導演訓示和鼓勵，他們叫我加油，我覺得很溫暖、很感動，也放在心上。缺席了我最重視的香港首映，我覺得很可惜，未來希望多出席電影宣傳活動，我過兩天會出席謝票活動。我一時糊塗，經歷短暫遺失護照事件後已汲取教訓，現在將護照綁起來。香港首映後，我還去了澳門、台灣，之後再來香港。那幾天，我在車上一直拿出護照檢查，確保在身邊。」

（即時娛樂）