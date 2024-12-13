王君馨懷孕5個月已知胎兒性別 大肚後易哭令丈夫擔心 (18:17)

王君馨（Grace）早前宣布與丈夫Daniel造人成功，將於明年榮升父母。Grace今天（13日）挺着5個月孕肚出席活動時，說之前一直保密消息是因為希望先飛返紐約把喜訊告訴家人。她說︰「我們不想全世界都知道了而家人未知，也不想透過視像通話把消息告訴他們，早前趁感恩節飛返去宣布好消息。」

Grace透露當日知道懷孕後，想到等肚子再大一點時就難去旅行，於是對丈夫說很想坐郵輪遊歐洲。她表示︰「也算是獎勵吧﹗我們順道拍了照片，但當時的孕肚仍有點小。有天，丈夫說我們走了20000步。我問他是否忘記我懷孕了？他最初真的有時候會忘記。」Grace表示懷孕後常為小事落淚，看烹飪節目時、吃飯時也會哭，令丈夫非常擔心，不知道自己做錯了什麼，要經常照顧她的情緒。

Grace表示去年舉行演唱會圓夢後，自覺已為事業衝了一段日子，完成了很多想做的事，沒有為當媽媽放棄了很多的想法，於是開始為懷孕做準備，惜後來在一次身體檢查中發現了少許問題，要做微創手術切除子宮水瘤，令生育計劃延至今年才開始，沒想過進行人工受孕。

Grace已知胎兒性別，稍後會開派對公布。她希望能生兩個，1仔1女湊成「好」字︰「我之前很怕生龍鳳胎或三胞胎，不知道應如何餵母乳。」Grace表示好友鍾嘉欣已知喜訊︰「她真的很好，人在加拿大也經常關心我。我視像通話時告訴她，她當時和家人一起，一家人知道後很開心，齊齊恭喜我。」談到「Amazing Esthers」中只有苟芸慧仍未當媽，Grace說︰「這方面要順其自然，不能催促。」

（即時娛樂）