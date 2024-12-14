《香港式離婚》公演 黃子華爆劉嘉玲答應演出原因 梁朝偉低調捧場 (14:43)

黃子華、劉嘉玲主演的58場舞台劇《香港式離婚》，昨晚於香港演藝學院歌劇院首演，嘉玲老公梁朝偉、梁朝偉母親、妹妹與妹夫捧場支持，偉仔更送上寫有「祝嘉玲姐《香港式離婚》演出圓滿成功，魅力『嘉人』驚艷舞台」的花籃，賀老婆演出成功。大批圈中人入場欣賞，包括梁詠琪、林夏薇 、丁子高、周汶錡、蔡思貝、孫慧雪、張繼聰和太太謝安琪、金燕玲、古巨基，蘇施黃及蔡一智夫婦等，星光熠熠﹗台灣男星王大陸特別來港捧場，他說很喜歡黃子華及劉嘉玲，還看了子華的《破‧地獄》，讚電影非常好看。張學友、許冠文、劉德華、陳可辛與吳君如 、郭富城、鄭裕玲、鍾楚紅等亦送上花籃。

黃子華、劉嘉玲、楊詩敏及楊淇謝幕時獲觀眾大力拍掌，有觀眾更大叫「子華」。子華笑說︰「今晚的觀眾不好彩了，看頭場要凌晨1時半才可離開﹗做舞台劇很少會做完一場戲有觀眾拍手，有點大戲感覺，要有文化的觀眾才做到，不簡單、不容易，懂得哪場要拍掌。」他又透露當日用盡方法成功「Sell到」劉嘉玲答應演出︰「其中一項令她覺得能答應演出的條件是毋須戒酒，演出時還有酒飲﹗大家看到我們飲的那樽酒是真的，不用緊張，場外有售﹗今天，大家看了《香港式離婚》，但《香港式離婚》真正味道是如何呢？多謝大家﹗」

劉嘉玲大讚黃子華這位推銷員很成功。黃子華說這晚有很多劉嘉玲的朋友捧場，劉嘉玲表示前10行觀眾都是她的朋友。黃子華續說︰「如果是朋友但沒購物（舞台劇周邊產品），就不是朋友了﹗」台下觀眾拍手大笑。監製王耀祖表示首晚演出超時要罰錢，劉嘉玲問︰「不是由贊助商負責的嗎？」王耀祖叫她再大聲說一次，劉嘉玲立即掩着嘴。她返入後台時，送飛吻給觀眾多謝大家支持。

（即時娛樂）