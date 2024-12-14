柳應廷新歌MV變身90歲老翁 經歷人生走馬燈傷痛落淚 (18:52)

柳應廷（Jer）推出今年最後一首新歌《沒終點的青春》，唱出成長、生老病死等課題。他說︰「今年頭3首歌走入幻想世界，未必咁多人可以代入到故事，所以去到第4首就好想寫一首關於每一個人都經歷過嘅嘢。我有好多歌曲都鍾意講關於遺憾同失去、講人生中嘅錯過，今次喺製作歌曲時，同小克傾傾吓就聯想到時間同生老病死嘅topic，講一個人由得到到失去，再學懂放下嘅過程。成長係一個你必須要面對選擇嘅step，例如選擇升學、就業，到讀完書選擇職業，又或者繼續追隨夢想；成長往往都係好殘酷去迫當事人做決定，你可能會因為呢啲決定放低咗一啲嘢，又或者選擇放棄夢想，係好殘酷。」

Jer希望透過歌曲給大家一個溫馨提示︰「有好多因素令到一個人冇咗以前後生嗰種純粹，以前後生好想做就去做，好想試就去衝，今次《沒終點的青春》某程度上係有少少提醒大家，要保持住年輕嗰種向前衝嘅心態，唔好被生活或成長去迫使自己磨平所有稜角，變成一個好純粹嘅社會齒輪。」談到最難忘的人生階段，他說是畢業後的日子︰「畢業後冇做嘢，攞咗兩年嚟全職玩音樂。係咪有好多成就？冇，純粹只係同朋友每星期夾3、4日band、出吓騷，學咗好多樂器，唱咗好多歌，自從嗰段時間就好鍾意唱歌，所以特別難忘。」

說到未來，Jer很想預視自己年老時的模樣，因此構思MV時為自己設定了一個老伯造型，要扮演一位90歲老翁。拍攝當日，Jer嘗試了特技化妝：「化老妝用咗好長時間，試妝都用咗4個妝，真實化妝用咗4個鐘，事前更抽咗一日去倒模自己個樣，都真係花咗好多時間。個妝好真實，原來自己個樣老咗係咁樣。好多謝化妝師用咗好多心機同時間，研究點樣做到一個好似嘅老樣，做得好好，再加埋服飾，我覺得自己好似變咗一個80、90歲嘅伯伯。」

MV講述男主角臨終時經歷人生走馬燈，回想起多個人生重要片段，當中不少情節都很寫實，Jer被觸動了感性神經而哭起來。他說︰「MV有一幕講我爸爸走咗，我要畀媽媽一個好溫暖嘅擁抱，場面有少少傷感，拍嘅時候好代入到個故事就喊咗。現實生活中，你唔會想有呢個情况出現，但MV現場就覺得好似真係發生緊，所以好難忘，又感動。」

（即時娛樂）