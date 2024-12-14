彭發稱林明禎甩底首映應向宣傳人員道歉︰最難堪嘅唔係我 (19:50)

彭發稱接受林明禎的道歉，但認為她應找時間向首映當日被轟炸到要熄電話的工作人員道歉，這才最實在。（林祖傑攝）

林明禎上周五（6日）以護照「失蹤」為由臨時缺席主演電影《手機見鬼》首映禮，導演彭發為此十分不滿，電影公司更因此被活動場地追討賠償。彭發今天與陳苡臻、譚淇淇出席《手》片的謝票活動，電影公司沒安排女主角林明禎到場，本來有份參與的陳星妤就因為腳傷而缺席。

彭發受訪時稱不知道電影公司可有安排林明禎謝票，他說︰「我都係被安排出席。作為導演，我唔會理做宣傳有邊個出席，而陳星妤就一早透過工作人員話唔可以出席活動。其實我好想講，真係唔使同我講唔好意思或對唔住，最難堪嘅絕對唔係導演，而係宣傳人員。明禎好有誠意透過一啲渠道聯絡，打咗個視像電話畀我。我亦同佢講成件事最難堪嘅一定唔係我，如果佢當晚在場，就會見到宣傳人員嘅手機畀人轟炸到要熄機，黑晒面。佢要道歉就安排個時間，同有關工作人員道歉，咁至最實在﹗」彭發稱聽聞電影公司因林明禎缺席首映而要賠錢給贊助商，他不知道賠償金額，也不想知道。

彭發表示林明禎道歉時堅稱護照不見了才趕不及來港出席首映，下次會將護照綁在身上。他說︰「佢係成年人，講到咁冇理由唔信。如果係講大話，講一次就算，一直講嘅話，佢自己都過唔去，所以我覺得係真。」對於林明禎因事件被網民封為「大話禎」，彭發認為這是觀眾的觀點角度，他個人認為網民毋須拿林明禎的名字來玩。 至於他本人可接受林明禎的道歉，彭發說︰「絕對接受！都係嗰句，拍戲啫，唔使死人。佢已經道歉，冇乜嘢嘅。今日謝票唔見佢有冇失望？冇期望就冇失望㗎啦，我都係被通知，邊個出現邊個唔出現，都係嚟到至知。」談到將來可會再找林明禎拍戲，彭發認為這是老闆要考慮的問題︰「有戲開，我當然考慮，有導演費嘛，叫我拍嚿木都要拍㗎啦！」

陳苡臻稱看報道後才知林明禎缺席首映原因。彭發稱多年前已認識陳苡臻的男友游學修，他被問到可會找游學修合作時問︰「佢係演員？我識佢時，佢唔係演員。佢當時叫修仔，依家就叫修哥。」

（即時娛樂）