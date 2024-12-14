單身邱鋒澤望40歲前結婚 祝福呂爵安林明禎友誼萬歲 (20:37)

台灣組合「五堅情」成員邱鋒澤來港宣傳，今天（14日）舉行新碟簽唱會，獲200粉絲捧場。他表示每次來港看到粉絲的熱情，也似跟老朋友見面，感激大家10年以來的陪伴，並呼籲大家期待五堅情明年1月與Dear Jane合作的音樂會。原來這是邱鋒澤首次在商場內開簽唱會，他直言既開心又緊張，同時期待明天的粉絲見面會。他說︰「見面會很隨意，大家想看我什麼，我就表演什麼，唱歌、跳舞。我準備了結他，想輕鬆地跟粉絲聊天。禮物方面，我就是禮物，但我不是老人，是『聖誕年輕人』。」

談到五堅情與Dear Jane的合作音樂會，邱鋒澤直言兩隊人之前互不認識，更從未見過面，但相信屆時能擦出火花。他說︰「可以組CP或一起夾Band比試一下，但我們不敢，Dear Jane太厲害。期待演出時在台上交流，應該好玩﹗」邱鋒澤稱這次來港沒預先約好呂爵安（Edan），打算完成所有工作後，才看看他可有時間見見面。

呂爵安與緋聞女友林明禎在台灣逛夜市時被拍下照片，邱鋒澤說他也有留意︰「我跟大家一樣，看見照片和報道才知道，跟朋友一起逛夜市沒什麼特別。Edan到台灣沒找我，或許因為想要私人時間，就像我今次來香港也沒找他。不一定每次都要見面，大家有時間自然會約，我們平日也有WhatsApp聊天。我也認識林明禎，曾在活動上踫面，但不熟絡。祝福他們？祝福他們友誼萬歲！」邱鋒澤坦言也想拍拖，擇偶方面沒特別要求，大家合拍就可以，現在36歲的他希望能在40歲前結婚。

（即時娛樂）