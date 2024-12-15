聲生不息‧大灣區季｜陳小春獻唱《相依為命》 應采兒驚喜突襲神還原名場面 (14:15)

祖兒自備「采兒愛的頭箍」，神還原采兒2015年於演唱上、在小春獻唱《相依為命》時的「愛的呼喚」名場面。（無綫提供圖片）

《聲生不息‧大灣區季》昨晚（14日）播出第一集，常駐演出歌手有李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊、衛蘭，特別嘉賓為譚詠麟、陳慧嫻及周慧敏，主題為70年代-10年代經典廣東歌。

昨晚最驚喜環節，是陳小春獻唱首本名曲《相依為命》時，愛妻應采兒驚喜現身。應采兒在台下靜心欣賞老公演出，而祖兒則自備「采兒愛的頭箍」，神還原采兒2015年於演唱上、在小春獻唱《相依為命》時的「愛的呼喚」名場面。小春獻唱完畢後，司儀何炅搞笑問道：「是她（祖兒）好還是名場面原作好？」小春聞言露出古惑笑容兼大賣關子謂：「不好說。」此時何炅即表示應采兒其實在現場，小春聞言嚇至目瞪口呆，感覺事前毫不知情。應采兒在觀眾席企起身後，即神還原當年名場面招牌動作，又嬌俏地大送飛吻，被冧爆的小春即時遙距飛吻回應太太，恩愛爆燈。

第一集節目一開始，是有「樂壇校長」之稱的譚詠麟，譚校長感性地說：「紅館就是一個造夢的地方，我在這裏唱過超過1000次，也曾經在紅館連續開了38場的演唱會，當時很多歌迷都說每天晚上，我們都像有1萬多人在夜校裏面唱歌，譚校長這個稱呼一叫就叫了這麼多年。」譚校長懷念與昔日樂壇戰友在紅館互動珍貴時刻，譚校長感性地說：「大家都坐在一塊，故事都發生在這空間裏，港樂後來也不單是在這裏響起來，全世界有華人的地方，都聽得到港樂。」

譚校長另外還獻唱了已故樂壇巨星張國榮（哥哥）的經典金曲《風繼續吹》，舞台先剪輯了張國榮當年的清唱版，再加上哥哥當年的一番感性發言：「如果有人問你80年代香港有邊幾個，你哋係咁易提吓我就夠喇」，之後再由譚校長接力獻唱歌曲，構成了一幅昔日戰友及好友隔空對唱的感人場面。校長與陳慧嫻合唱《講不出再見》時，舞台播出了譚校長與張國榮、梅艷芳、陳百強的合照。

（即時娛樂）