「媽妹」不言休 黑妹曾鍾意謝賢 肥媽提《中年》感觸落淚 (16:32)

黑妹說很喜歡謝賢，肥媽即搞笑說：「連拉姑都飛佢啦，靠唔住嘅，我就一向最愛胡楓。」來捧場的狄波拉掩嘴大笑。（鍾偉茵攝）

肥媽和黑妹（李麗霞）昨晚（14日）在灣仔新伊館舉行《媽妹笑住唱 Part II》演唱會尾場，2人以媽姐造型登場，數到60年代男明星時，黑妹說很喜歡謝賢，肥媽即搞笑：「連拉姑都飛佢啦，靠唔住嘅，我就一向最愛胡楓。」來捧場的狄波拉（拉姑）聞言掩嘴大笑。現場又播出肥媽所拍的有趣店舖相片，如「餃腩店」、「餃阿婆」等；其後，2人換上民族服獻唱，還落台討利市，與觀眾握手和玩自拍。

表演嘉賓羅敏莊與黑妹合唱時扮「爭仔」，狂笑念不出對白的黑妹，即被羅敏莊追問幾歲初戀？黑妹笑說：「我17歲就生女，大家估我幾歲初戀喇！」她又指今年是入行50年，很開心與肥媽開騷慶祝。當肥媽獨唱連串英文歌，即勾起她對已故老公的思憶：「我老公經常望其他女人個胸，但唔准我衣著性感，連我騷胸拍廣告都唔准登。」她談到《中年好聲音》帶給參賽者希望和機會，一度感觸落淚。

演唱會尾聲，肥媽、黑妹率領表演嘉賓譚輝智、黃劍文、古淖文、羅敏莊合唱《Monica》，更邀請胡楓、羅蘭、薛家燕、姜大衛、李琳琳、狄波拉、四太梁安琪、陳展鵬夫婦上台跳舞，譚輝智被推向站在粉絲拉姑身邊。

騷後受訪，肥媽與黑妹表示只開兩場騷不夠喉，亦不夠門票分給親友。問到會否再開part III演唱會，肥媽笑言不知道：「每次都係黑妹訂咗場館先通知我。」黑妹再多謝肥媽合作開騷，為她慶祝入行50周年。

兩人表示永不言休，怕退休衰老快，希望長做長有，又感激4位歌手嘉賓撐場夠義氣，兼且從沒議論酬勞，至於會否帶他們走埠？肥媽說：「我哋當然想，但佢哋好貴，要傾傾。」肥媽為《中年好聲音》感觸到喊，她解釋對節目特別有共鳴：「我33歲被人發掘入行，令我經濟變好，現在都養得起17個孫，我覺得《中年好聲音》很有意義，帶畀大家有第2個機會。」

（即時娛樂）