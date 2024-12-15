爆谷一周｜MC模仿黃百鳴腔調唱《記憶棉》 谷德昭：黃生老懷安慰 (17:59)

MC在昨晚播出的《爆谷一周》，以黃百鳴的唱腔唱出《記憶棉》。（資料圖片/ViuTV圖片）

由谷德昭主持的《爆谷一周》昨晚（14日）播出一集，嘉賓有份演出電影《誤判》的MC張天賦和林家熙（Locker），以及是黃百鳴兒子黃子桓。78歲黃百鳴早前翻唱MC歌曲《記憶棉》的影片熱爆網絡，網民紛紛轉發及神剪接該片段，指他的翻唱版本非常洗腦，很有1992年電影《家有囍事》感覺。

谷德昭說：「我試過一次聽百鳴哥同人唱歌，佢唱《一事無成》，佢已接近80歲高齡，唱出『我試着生性 但求父母親高興』，我心諗勁喎，好有畫面，以往就圍內知﹑親戚知，𠵱家全世界都知，佢有冇啲沾沾自喜呢？」在旁的黃子桓笑說：「其實我估多少都有嘅，起碼我知佢返去有練《記憶棉》。」

谷德昭再說：「你𠵱家知道黃百鳴唱腔，係成為咗一種唱腔嗎？即係新馬仔有新馬仔嘅腔，黃百鳴先生有家有喜事腔，係一種腔嚟嘅﹗」節目組更找來唱歌老師兼言語治療師Sibie，分析黃百鳴的唱腔及其聲線質素。

MC在節目內獲邀以黃百鳴腔唱出《記憶棉》，MC先說：「可以嘅，不如我先講少少，因為佢係有Live band情况下翻唱呢首歌，當中有對歌曲原本節奏，甚至編排上做出一啲調整，我覺得呢個係改編嚟，唔係一個翻唱。」然後MC即場示範，博得全場掌聲，谷德昭續說：「我諗黃生會好開心，老懷安慰，佢唱完《記憶棉》，MC喺電視仿效佢腔調再唱一次。」

（即時娛樂）