跳唱郭富城歌曲被批表演尷尬 方力申懶理：自己開心就得 (19:55)

有網民狠批方力申的表演非常尷尬，他則說：「我理唔到佢哋，自己開心就得，我都欣賞咗條片好耐。」（林祖傑攝/資料圖片）

方力申今天（15日）賀林夏薇自家鑽石品牌實體店開張，他表示只收到一份鑽石禮物，決定買一送一，在店舖買多粒分別送給媽媽和女友。問為何不帶到女友到場？他說：「大家未見過嘛！免得搶鏡。」

他大讚老闆林夏薇很犀利，又要設計又要賣珠寶，還要做好演員工作及做好老婆，他說：「我成日都講，最尊重係女性，呢個年代女性係萬能，乜都要做，不過我都覺得佢（林夏薇）係時候要生小朋友，但佢嘅事業又飛黃騰達。」問他與女友又可有結婚生仔壓力？他笑言：「通常壓力都係畀人㗎嘛！邊有人畀自己壓力？」

小方在《聲生不息‧大灣區季》穿上粉紅西裝跳唱郭富城歌曲《Para Para Sakura》，惹來不少迴響，他說：「我當然有睇留言，做咗20幾年藝人，今次跳得最多，搏晒老命，第一次綵排時，興奮到忘記舞步，綵排咗4次，正式喺千幾人面前跳，要好似運動員咁同自己講，只得一次機會，醒醒定定，基本上我冇一次跳得啱，不過正式時只跳錯一下，大家未必睇得到，我非常滿意，畀自己99分。」

有網民狠批他的表演非常尷尬，他則說：「我理唔到佢哋，自己開心就得，我都欣賞咗條片好耐。」他指女友也覺得跳得很可愛，他說：「我最後嗰個姿勢還在戚眉，因為終於搞掂，放下心頭大石，但女友就覺得我有啲尷尬，點會唔尷尬？係跳舞唔係游水，之後節目已冇再叫我唱歌，叫我做番主持就得。」

相關新聞：林夏薇新店開張 林峯同老婆激罕撐場 送賓客半卡鑽石回禮

（即時娛樂）