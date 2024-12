next

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo,教主)工作忙碌,但他今年在工作及生活取得平衡,Anson Lo爸爸(教父)生日在即,教主昨晚在社交平台貼出全家福,教主抱住愛犬和教母及教姊,預祝教父生日,他寫道:「預祝教父 生日快樂,Always the greatest man on earth to me﹗」教主在家中僅穿白色短袖Tee,他寫道:「教母問咗我四次你唔凍咩?」

(即時娛樂)