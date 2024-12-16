謝嘉怡兩隻毛孩遭毒殺感崩潰 誓查明真相：不能讓牠們無緣無故死去 (13:13)

前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）今天（16日）在社交平台沉重宣布兩頭愛犬離世消息，她表示昨午（15日）帶着3隻狗狗Peachy﹑Summer及Leo散步，但最後只能帶回Leo回家。

Lisa表示昨天她帶3隻毛孩在林村內的社山村試行新路，豈料有人在路上留了一頓加了毒藥的肉宴，當Lisa行近2隻毛孩身邊時，牠們已倒下並出現痙攣狀况，不幸的是Peachy未能趕得及看獸醫，而Summer亦很快離世。獸醫告訴Lisa，稱狗狗吃到的肉中加入神經毒素，意味着它立即攻擊牠們大腦，而獸醫們能做的相當有限。

Lisa聞言感到徹底困惑和崩潰，而且充滿疑問：「為什麼我的女兒們沒有和我一起回家？為什麼我今天醒來後心裏多了兩個大洞？為何要殺害無辜的『小女孩』？」Lisa又指做這件的人，只像往常過着自己日子，看看是否會有動物上釣。

Lisa又謂昨天雖然對人性失去信心，但同時她亦感激沿途立即幫助她的市民，有人幫她召的士睇獸醫﹑有市民試圖拿牛奶幫忙，還有的士司機見到這情况，不收分文載她及她的毛孩看獸醫，Lisa亦感謝盡了最大努的獸醫，以及發信息慰問她的獸醫護士：「他們讓我重新相信世界上還是有好人的。」

Lisa表示今天為愛犬挺身而出，不能讓牠們無緣無故死去，她寫道：「購買這些產品來做這些事，怎麼可能合法呢？我們怎麼能讓簡單的散步，對我們的Babies來說是安全的呢？為什麼銷售這些產品沒保障？如果有人可以毒害動物，怎麼能阻止他們對人類下毒？」

Lisa坦言這些毒藥也能殺人：「從最後一張照片可以看出，這是經過精心策劃的。他們有一整隻烤雞、香腸和其他任何動物都會喜歡的肉類，他們甚至把它們放在盤子裏給牠們吃。」

（即時娛樂）